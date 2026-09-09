«Я поступила в Гнесинку спустя 10 лет»: Люся Чеботина стала студенткой

29-летняя Люся Чеботина поделилась радостной новостью — она снова стала студенткой, сообщает VOICE. В своем блоге артистка сообщила, что поступила в Академию имени Гнесиных на направление «эстрадно-джазовое искусство».

Как отметила Люся, это возвращение стало для нее важным шагом, ведь 10 лет назад она уже окончила Гнесинское училище на Ордынке по специальности «эстрадно-джазовый вокал, педагог».

Чеботина рассказала, что раньше хотела учиться на продюсера, но не смогла продолжить обучение из-за того, что оно было платным. Тогда она решила строить карьеру и пообещала себе вернуться к учебе, когда появится возможность. Спустя десятилетие она сдержала слово.

«Учиться никогда не поздно, подумала я, и рискнула. И вот я первая в списке (платников), хотя по баллам я походу и на бюджет бы прошла. Но не хочу ни у кого отнимать бюджетное место и возможность учиться и идти к своей мечте», — заявила артистка.

Чеботина призналась, что сильно волновалась во время поступления: усердно готовилась и испытывала страх перед каждым экзаменом, как и 10 лет назад. Она поблагодарила педагогов за поддержку и объявила о своем поступлении, процитировав строчки из своего хита «За бывшего».

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