Секретная проба золота: как сэкономить на обручальных кольцах и не потерять в качестве

Свадебный бюджет трещит по швам, а кольца хочется красивые и надежные? Издатель ювелирного журнала Марина Кудрина дала простой лайфхак: не уменьшайте вес, а снижайте пробу золота — и получите прочное украшение по приятной цене. Об этом сообщает НСН.

Эксперт Марина Кудрина развенчала миф о том, что на обручальных кольцах можно сэкономить только за счет веса. По ее словам, есть более разумный способ: выбрать более низкую пробу золота. Вместо привычной 585-й — 375-ю. Такое изделие будет стоить заметно дешевле, а за счет большего количества легирующих добавок (меди, серебра) оно окажется даже прочнее и устойчивее к царапинам при ежедневной носке.

Эксперт также посоветовала рассмотреть вариант с выращенными алмазами или камнями второй категории. Они выглядят не хуже природных, но стоят на порядок меньше, а для ежедневного использования это разумный компромисс. Кудрина предостерегла от покупки тонких колец с целью экономии — они быстро деформируются, и в итоге ремонт обойдется дороже, чем изначальная переплата за более массивное изделие.

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