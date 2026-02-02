Когда сажать баклажаны на рассаду, чтобы не испортить урожай: простая формула расчета

Для определения оптимальной даты посева баклажанов на рассаду используют простой расчет, основанный на обратном отсчете от даты высадки в грунт или теплицу.

Сначала необходимо учитывать период роста рассады — 60–70 дней от появления всходов до пересадки. К этому сроку прибавляется время прорастания семян — 7–15 дней. Например, при плановой высадке рассады 15 мая посев семян следует проводить примерно 28 февраля. Такой подход позволяет избежать раннего посева, который часто приводит к вытягиванию сеянцев и их перерастанию.

Простая формула для расчета посева

Расчет выглядит так: дата высадки — 60 дней — 14 дней = дата посева. Этот метод подходит для разных регионов, но важно учитывать климатические особенности и наличие теплицы. В южных районах посев может сдвигаться на более ранние даты, в северных — на более поздние.

Почему нельзя сеять слишком рано

Ранние посевы в январе или начале февраля в большинстве регионов нежелательны. Недостаток света и короткий световой день провоцируют вытягивание рассады, что снижает ее жизнеспособность. Правильное определение срока посева гарантирует крепкие, здоровые растения и способствует высокому урожаю.

Использование точного расчета позволяет получать сеянцы нужной высоты и крепости. Качественная рассада при пересадке в теплую почву быстрее адаптируется и развивается, обеспечивая лучший урожай по сравнению с растениями, долго находившимися на подоконнике зимой.

