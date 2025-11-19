Врач-паразитолог предупредил об опасности недостаточной обработки фруктов и овощей

Простая мойка овощей и фруктов под проточной водой может оказаться недостаточной для защиты от паразитов. Как пояснил врач-паразитолог Эдуард Бартули, на поверхности плодов могут находиться яйца аскарид и цисты лямблий, представляющие серьезную опасность для здоровья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, особый риск несут продукты с дачных участков, где мухи переносят яйца паразитов с удобрений на урожай. Даже тепличные овощи из магазина требуют тщательной обработки, поскольку на них могут остаться следы сырой воды или контакта с грязными руками. Эксперт рекомендует двухэтапное очищение: сначала промывка обычной водой, затем обработка кипятком или специальными растворами соды или уксуса для нежных ягод.

Медик добавил, что последствия заражения могут проявляться по-разному. Лямблиоз часто маскируется под расстройство ЖКТ, вызывая жидкий стул, кожные высыпания и боли в кишечнике. Наиболее коварным является эффект «обкрадывания», когда паразиты нарушают всасывание питательных веществ, создавая дефицит витаминов даже при полноценном питании.

По его мнению, тщательная обработка всех плодов, включая цитрусовые, которые следует мыть с мылом, становится важной профилактической мерой для сохранения здоровья всей семьи.

