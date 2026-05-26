«Центры принятия решений под прицелом»: МИД анонсировал удары по Киеву

МИД России официально предупредил: в ответ на удар ВСУ по Старобельску российские войска нанесут удары по оборонной промышленности Киева, центрам принятия решений и командным пунктам в центре украинской столицы. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин Василий Дандыкин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвал конкретные объекты, которые могут стать целями, и объяснил, почему западные системы ПВО не смогут защитить Киев от российских ракет.

МИД предупредил: удары по Киеву будут регулярными

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио предупредил, что Россия намерена усилить удары по Киеву. Российское внешнеполитическое ведомство призвало всех иностранцев покинуть украинскую столицу, поскольку удары будут наноситься по оборонной промышленности, центрам принятия решений и командным пунктам в центре города.

Центры принятия решений и командные пункты

Василий Дандыкин пояснил, что целями станут не просто объекты инфраструктуры, а конкретные здания, связанные с управлением военными действиями.

«Там приличное количество объектов, по ним уже били, сейчас будет продолжение. Это центры принятия решений и все, что связано с центрами управления военными действиями. Находится это, как правило, в центре города — администрация президента, Верховная рада, штабные учреждения», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что предупреждение МИД было сделано для того, чтобы гражданские могли покинуть опасные районы.

«Лавров говорил по этому поводу, гражданам предписано подальше уходить, не появляться. Это будут не одиночные удары, как раньше, а регулярные. И больше уже, вполне вероятно, предупреждать не будут», — заявил Дандыкин.

Западная ПВО не справляется

По словам эксперта, западные системы противовоздушной обороны, развернутые в Киеве, не смогут эффективно противостоять российским ракетным ударам.

«Там есть большие проблемы и по части лимита ракет, особенно к Patriot. Против гиперзвуковых ракет они не справляются, против „Оникса“, „Искандера“ — тоже. Будут наноситься дальнейшие удары, которые истощат их ПВО», — пояснил Дандыкин.

Зеленский уже заговорил о мире

Эксперт связал удары по Киеву с перспективой переговоров.

«Эффект будет тот, что им придется думать о том, чтобы принимать наши условия на переговорах. Главарь киевского режима Владимир Зеленский сказал, что мир может быть достигнут к ноябрю. Верить ему, конечно, сложно, но он уже давно об этом не говорил. Значит, влияние уже оказывается», — подчеркнул Дандыкин.

Он добавил, что первые удары уже были серьезными, а последующие усугубят ситуацию.

«Можно скрывать, можно говорить, что там гаражи пострадали, но удар был очень серьезный. Последующие удары усугубят положение. Когда ждать? Думаю, это может произойти в любой момент, скорее всего — ночью», — резюмировал военный эксперт.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 человек — большинство из них подростки от 14 до 18 лет. В результате погиб 21 человек, еще 65 ранены. Участник СВО, член Президиума «Офицеров России» Тимур Сыртланов назвал произошедшее не «ошибкой навигации», а осознанным террористическим актом, и заявил, что после таких трагедий становится окончательно ясно, что цели СВО должны быть выполнены до конца.