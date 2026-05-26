В Одинцове на пешеходном переходе у ЖК «Рублевский» приступили к устройству буронабивных свай на второй опоре

В Одинцовском городском округе активно идет строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе жилого комплекса «Рублевский». По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на текущий момент строительная готовность объекта достигла 25%.

На площадке задействованы 20 рабочих и 2 единицы техники. Строители уже полностью завершили устройство 1-й опоры. Сейчас они приступили к устройству буронабивных свай на 2-й опоре. Параллельно продолжается сборка пролетного строения: его готовность на данный момент составляет 30%. Завершить строительные работы планируется к концу 2026 года.

Новый надземный переход призван решить важную задачу — обеспечить безопасную и удобную пешеходную связь между жилыми кварталами Одинцова. Более 14 тыс. жителей близлежащих районов получат возможность безопасно пересекать железнодорожные пути, что существенно улучшит транспортную доступность и качество жизни в округе.

