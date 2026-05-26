Загадочная клавиша Break: журналисты раскрыли тайну кнопки, родом из 1950-х

Зачем нужна эта странная кнопка Break/Pause, которой никто никогда не пользуется? Оказывается, эта клавиша появилась задолго до рождения персональных компьютеров — еще в эпоху телетайпов 1950-х годов. И сегодня она может быть полезнее, чем вы думаете. Об этом сообщает SlashGear.

Клавиша Break, которая пылится в правом верхнем углу большинства клавиатур, ведет свою родословную из середины прошлого века. Ее активно применяли на телетайпах — громоздких аппаратах для передачи текста по проводам. Позже, в первых ПК, она служила для приостановки непрерывного вывода в командной строке. Сейчас, в эпоху графических интерфейсов, прямое нажатие Break в Windows ничего не делает. И это породило миф о ее полной бесполезности.

Но эксперты развеяли заблуждение. В некоторых системах комбинация Ctrl + Pause/Break работает как команда на завершение зависшей программы. В Microsoft Excel с помощью этой клавиши можно прервать выполнение макроса или долгого расчета. Так что у нее все же есть узкое, но живое применение.

