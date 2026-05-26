Усадьба Знаменское-Губайлово приглашает на концерт произведений русских композиторов XIX и XX столетий

28 мая в усадьбе Знаменское‐Губайлово (городской округ Красногорск) пройдет вечер камерной классической музыки. Концерт даст Московский ансамбль современной музыки. Начало мероприятия — в 19:00, возрастное ограничение — 6+. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости услышат сочинения выдающихся русских композиторов XIX и XX веков: Даргомыжского, Рахманинова, Скрябина и Шостаковича. Многие произведения прозвучат в оригинальных переложениях, созданных специально музыкантами ансамбля — это позволит по‐новому услышать знакомые мелодии и оценить мастерство исполнителей.

Особая часть программы — пьеса современного композитора Эльмира Низамова, которая посвящена Софии Губайдулиной — выдающемуся советскому и российскому композитору, автору более 100 симфонических работ.

Московский ансамбль современной музыки был основан в 1990 году композитором Юрием Каспаровым при поддержке Эдисона Денисова — классика отечественной музыки XX столетия.

