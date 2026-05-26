В Красноармейске наполовину выполнили капремонт Центра образования

В городе Красноармейске Пушкинского округа на улице Академика Янгеля, д. 31 продолжается капитальный ремонт Центра образования № 1, строительная готовность объекта достигла 50 %. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Специалисты ведут общестроительные работы, кровельные и фасадные работы, устройство инженерных сетей, монтаж сантехприборов, устройство освещения. На площадке задействовано более 50 рабочих и три единицы техники.

В рамках ремонта в центре отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери и не только. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.