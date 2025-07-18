Контракт на участие в СВО в 2025 году

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Общество

Фото: [istockphoto.com]

Служба по контракту — это ответственная и высокооплачиваемая работа, связанная с определенными рисками. Тем не менее, многие граждане Российской Федерации выбирают этот путь, подписывая договор с Министерством обороны и отправляясь в зону специальной военной операции.

Оформить контракт на участие в СВО в 2025 году достаточно просто при условии соответствия установленным критериям. Далее рассмотрим ключевые аспекты: размер выплат, сроки службы и основные требования к кандидатам.

Что такое служба по контракту?

Контрактная служба — это добровольное соглашение между гражданином и Министерством обороны РФ, предусматривающее выполнение военных обязанностей в зоне боевых действий. В отличие от мобилизованных, контрактники сознательно выбирают армейскую службу в качестве профессии, получая за это:

●     Высокий уровень дохода – стабильная зарплата, премии и дополнительные выплаты за участие в СВО.

●     Социальные гарантии – льготы, медицинское обеспечение, пенсионные начисления.

●     Государственную поддержку – помощь семьям военнослужащих, компенсации и иные меры соцзащиты.

Таким образом, контрактная служба сочетает в себе финансовую выгоду и выполнение воинского долга, что делает её привлекательной для многих граждан.

Фото: [freepik.com]

Условия службы по контракту на СВО

Заключение контракта с Министерством обороны РФ на участие в специальной военной операции предполагает строгое соблюдение всех его условий. Нарушение обязательств может повлечь за собой дисциплинарную, материальную или даже уголовную ответственность. Рассмотрим ключевые аспекты контрактной службы.

●     Минимальный срок контракта с Вооружёнными Силами РФ — 6 месяцев.

●     Для участия в СВО можно заключить договор на 1 год, 3 года или 5 лет.

●     По истечении срока контракт можно продлить – при согласии военнослужащего и командования.

Военнослужащий по контракту обязан:
✔ Выполнять боевые задачи, поставленные командованием.
✔ Строго соблюдать устав и воинскую дисциплину.
✔ Поддерживать постоянную боевую готовность.

Фото: [istockphoto.com]

Расторжение контракта

Досрочное прекращение службы возможно только по уважительным причинам, таким как:

●     Ухудшение состояния здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии).

●     Семейные обстоятельства (например, необходимость ухода за тяжелобольным родственником).

●     Иные исключительные случаи, предусмотренные законодательством.

Важно: Самовольное оставление части или отказ от выполнения приказов могут привести к судебному преследованию.

Требования к кандидатам для заключения контракта на СВО

Для подписания контракта с Министерством обороны РФ и отправки в зону специальной военной операции кандидат должен соответствовать ряду обязательных условий:

  • Возрастные ограничения

○     Минимальный возраст: 18 лет

○     Максимальный возраст: 65 лет (с учетом физической готовности)

  • Образование

○     Обязательное требование: не ниже 9 классов среднего образования

○     Предпочтение отдается кандидатам с военной или специализированной подготовкой

  • Психологическая устойчивость

○     Успешное прохождение специальных тестов на стрессоустойчивость

○     Отсутствие психиатрических диагнозов и склонности к девиантному поведению

  • Физическая подготовка

○     Сдача нормативов по выносливости, силе и скорости

○     Отсутствие ограничений по здоровью, мешающих несению службы

  • Медицинские показатели

○     Отсутствие хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, опорно-двигательных, неврологических и др.)

○     Прохождение углубленного медосмотра с допуском военно-врачебной комиссии

Фото: [freepik.com]

●     Отсутствие неснятой или непогашенной судимости

●     Готовность к командировкам в зону боевых действий

●     Соблюдение дисциплинарных норм и устава ВС РФ

Примечание: В отдельных случаях (например, для специалистов узкого профиля) возможны исключения по некоторым пунктам по решению командования.

Как заключить контракт для участия в СВО в 2025 году

Подать заявление можно:

●     Через портал Госуслуг (электронная форма)

●     Лично в пункте отбора по контракту (в Москве и области — через военкоматы)

●     По телефону в Подмосковье: +7 495 990 77 77 (центр в Балашихе)

Шаг 1. Подготовка документов

●     Паспорт РФ

●     Военный билет/приписное свидетельство

●     ИНН

●     4 фото 3×4 см

●     Медсправка по форме 003-В/у

●     СНИЛС (при необходимости)

Фото: [istockphoto.com]

Шаг 2. Подача заявления
Через Госуслуги:
→ Авторизация → Раздел "Военная служба по контракту" → Заполнение формы (личные данные, звание, предпочтительные войска).

Шаг 3. Прохождение отбора

●     Медкомиссия (осмотр, анализы, флюорография, ЭКГ)

●     Сдача физнормативов

●     Психотестирование

Шаг 4. Заключение контракта

●     Подписание договора с Минобороны

●     Направление в учебную часть

●     Обязательный инструктаж

Шаг 5. Подготовка к службе

●     Курс боевой подготовки (до 3 месяцев)

●     Изучение: тактики, обращения с оружием, медпомощи, правил поведения в зоне СВО

●     Срок оформления: 2 недели – 1 месяц

●     Довольствие начисляется с начала подготовки

●     Распределение зависит от потребностей армии (выбор места ограничен)

●     Бывшим военным — льготное рассмотрение при предоставлении документов о прошлой службе

Фото: [istockphoto.com]

 

Какие выплаты положены военнослужащим по контракту на СВО  (2025 год)

*Для служащих в составе 1-й гвардейской танковой армии:*

●     3 000 000 рублей (включая:

○     2 600 000 ₽ - региональная выплата Московской области

○     400 000 ₽ - федеральная выплата)

Должность/звание

Оклад (₽/мес)

Стрелок (рядовой)

204 000

Командир отделения

232 000

Зам.комвзвода

242 000

Ветеран боевых действий

+3 481

Боевые надбавки:

●     8 000 ₽/день - за участие в наступательных операциях

●     50 000 ₽/км - за продвижение штурмовых отрядов

●     От 50 000 ₽ - за уничтожение техники противника

●     До 500 000 ₽ за единицу уничтоженной техники

●     50 000 ₽/км за участие в штурмовых операциях

●     Доплаты за:

○     Выполнение особых заданий

○     Проявление героизма

○     Успешное командование

За ранения:

●     Тяжелые - 3 000 000 ₽

●     Средней тяжести - 1 000 000 ₽

●     Легкие - 500 000 ₽

Дополнительные льготы:
✓ Бесплатное медобслуживание
✓ Страхование жизни (до 2 млн ₽)
✓ Льготная ипотека
✓ Компенсация связи (5 000 ₽/мес)
✓ Бесплатный проезд

Примечание: суммы могут корректироваться в зависимости от боевой обстановки. Все выплаты облагаются налоговыми льготами.

Фото: [istockphoto.com]

 

Льготы и привилегии для контрактников СВО и их семей

  • Медицинское обеспечение

○       Бесплатное лечение и реабилитация в военных госпиталях

○       Санаторно-курортное обслуживание без очереди

○       Протезирование и ортопедическая помощь

  • Трудовые гарантии

○       Сохранение рабочего места на весь срок контракта

○       Запрет на увольнение по инициативе работодателя

○       Приоритетное право на трудоустройство после службы

  • Жилищные программы

○       Льготная военная ипотека (ставка от 1%)

○       Внеочередное получение служебного жилья

○       Компенсация аренды жилья для семей военнослужащих

  • Финансовые льготы

○       Освобождение от НДФЛ на все выплаты по контракту

○       Списание действующих кредитов (по специальным программам)

○       Повышенные пенсионные начисления (1 год службы за 1,5)

  • Дополнительные привилегии

○       Бесплатный проезд к месту службы и обратно

○       Компенсация расходов на связь (до 5 000 ₽/мес)

○       Внеочередное зачисление детей в детсады и школы

●       Упрощенное получение российского гражданства

●       Бесплатные курсы русского языка

●       Помощь в переезде семьи в РФ

Примечание: полный перечень льгот зависит от региона прохождения службы и условий конкретного контракта. Для уточнения информации рекомендуется обращаться в территориальные пункты отбора на военную службу.

 

 

Возможность службы по контракту для женщин в зоне СВО

  • Базовые требования:

○       Возрастной ценз: от 18 до 50 лет

○       Обязательное наличие среднего профессионального образования

○       Отсутствие судимостей и наркотической зависимости

  • Медицинские критерии:

○       Отличное состояние здоровья (категория годности А или Б)

○       Успешное прохождение медкомиссии

○       Отсутствие хронических заболеваний

  • Семейные обстоятельства:

○       Отсутствие несовершеннолетних детей на иждивении

○       Отсутствие беременности на момент заключения контракта

Фото: [freepik.com]

Особенности женской службы в СВО

●       Основные направления деятельности:

○       Медицинская служба (санитарки, медсёстры, врачи)

○       Разведывательные подразделения

○       Штабная и связная работа

○       Технические специальности

●       Специфика трудоустройства:

○       Ограниченное количество вакансий по сравнению с мужчинами

○       Более жёсткий отбор кандидаток

○       Приоритет отдаётся женщинам с военной или медицинской подготовкой

  • Подача документов (аналогично мужчинам):

○       Паспорт

○       Военный билет (при наличии)

○       Диплом об образовании

○       Медсправки

  • Дополнительные проверки:

○       Углублённое медицинское обследование

○       Психологическое тестирование на стрессоустойчивость

○       Проверка на полиграфе (для некоторых должностей)

Важно: Решение о допуске женщины к службе в зоне СВО принимается индивидуально, с учётом текущей потребности в специалистах и личных качеств кандидатки.

 

 

Что ждет контрактника после окончания службы в СВО?

После завершения контракта у военнослужащего есть несколько вариантов дальнейших действий, при этом все заработанные льготы и статус ветерана сохраняются.

Фото: [Медиасток.рф]

●       Возможность продолжить службу на прежних или улучшенных условиях

●       Повышение денежного довольствия и дополнительных выплат

●       Перспективы карьерного роста (повышение звания, назначение на командные должности)

●       Трудоустройство в силовые структуры (МВД, Росгвардия, ФСБ) без конкурса

●       Возможность работы в военных учебных заведениях или административных органах

●       Льготное зачисление в гражданские вузы (при необходимости переквалификации)

●       Пожизненное сохранение всех льгот (медицинских, налоговых, жилищных)

●       Ежемесячные выплаты и пенсионные преференции

●       Бесплатная профессиональная переподготовка для трудоустройства в гражданской сфере

●       Социальные гарантии (льготный проезд, санаторное лечение, помощь в трудоустройстве)

✔ Льготная ипотека и субсидии на жилье
✔ Бесплатное протезирование и медицинская реабилитация
✔ Преимущество при устройстве на госслужбу

Решение о дальнейших действиях принимается с учетом личных планов, состояния здоровья и предложений командования.

 

Ключевые факты о контракте на СВО в 2025 году

✔ Контракт заключается исключительно по желанию гражданина
✔ Отказ от подписания не влечет правовых последствий

Фото: [freepik.com]

●       Минимальный контракт в зоне СВО — 1 год

●       Возможность продления или заключения договора на 3–5 лет

●       Подача заявления:
▪ Онлайн (через портал Госуслуг)
▪ Лично (в военкомате или пункте отбора)

●       Требования: возраст 18–65 лет, хорошее здоровье, отсутствие судимостей

●       Стартовые выплаты — от 400 000 ₽

●       Ежемесячное довольствие — от 204 000 ₽ (зависит от должности)

●       Бонусы за боевые действия (до 500 000 ₽ за уничтожение техники)

●       Допускаются к службе в медицине, разведке, связи

●       Требования: возраст 18–50 лет, профобразование, отсутствие детей

●       Продление на новых условиях

●       Перевод в другие силовые структуры

●       Увольнение с сохранением льгот ветерана

Контрактная служба — это ответственный выбор с достойным материальным обеспечением и социальными гарантиями.

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