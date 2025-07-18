Оформить контракт на участие в СВО в 2025 году достаточно просто при условии соответствия установленным критериям. Далее рассмотрим ключевые аспекты: размер выплат, сроки службы и основные требования к кандидатам.

Служба по контракту — это ответственная и высокооплачиваемая работа, связанная с определенными рисками. Тем не менее, многие граждане Российской Федерации выбирают этот путь, подписывая договор с Министерством обороны и отправляясь в зону специальной военной операции.

Что такое служба по контракту?

Контрактная служба — это добровольное соглашение между гражданином и Министерством обороны РФ, предусматривающее выполнение военных обязанностей в зоне боевых действий. В отличие от мобилизованных, контрактники сознательно выбирают армейскую службу в качестве профессии, получая за это:

● Высокий уровень дохода – стабильная зарплата, премии и дополнительные выплаты за участие в СВО.

● Социальные гарантии – льготы, медицинское обеспечение, пенсионные начисления.

● Государственную поддержку – помощь семьям военнослужащих, компенсации и иные меры соцзащиты.

Таким образом, контрактная служба сочетает в себе финансовую выгоду и выполнение воинского долга, что делает её привлекательной для многих граждан.

Фото: [ freepik.com ]

Условия службы по контракту на СВО

Заключение контракта с Министерством обороны РФ на участие в специальной военной операции предполагает строгое соблюдение всех его условий. Нарушение обязательств может повлечь за собой дисциплинарную, материальную или даже уголовную ответственность. Рассмотрим ключевые аспекты контрактной службы.

● Минимальный срок контракта с Вооружёнными Силами РФ — 6 месяцев.

● Для участия в СВО можно заключить договор на 1 год, 3 года или 5 лет.

● По истечении срока контракт можно продлить – при согласии военнослужащего и командования.

Военнослужащий по контракту обязан:

✔ Выполнять боевые задачи, поставленные командованием.

✔ Строго соблюдать устав и воинскую дисциплину.

✔ Поддерживать постоянную боевую готовность.

Фото: [ istockphoto.com ]

Расторжение контракта

Досрочное прекращение службы возможно только по уважительным причинам, таким как:

● Ухудшение состояния здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии).

● Семейные обстоятельства (например, необходимость ухода за тяжелобольным родственником).

● Иные исключительные случаи, предусмотренные законодательством.

Важно: Самовольное оставление части или отказ от выполнения приказов могут привести к судебному преследованию.

Требования к кандидатам для заключения контракта на СВО

Для подписания контракта с Министерством обороны РФ и отправки в зону специальной военной операции кандидат должен соответствовать ряду обязательных условий:

Возрастные ограничения

○ Минимальный возраст: 18 лет

○ Максимальный возраст: 65 лет (с учетом физической готовности)

Образование

○ Обязательное требование: не ниже 9 классов среднего образования

○ Предпочтение отдается кандидатам с военной или специализированной подготовкой

Психологическая устойчивость

○ Успешное прохождение специальных тестов на стрессоустойчивость

○ Отсутствие психиатрических диагнозов и склонности к девиантному поведению

Физическая подготовка

○ Сдача нормативов по выносливости, силе и скорости

○ Отсутствие ограничений по здоровью, мешающих несению службы

Медицинские показатели

○ Отсутствие хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, опорно-двигательных, неврологических и др.)

○ Прохождение углубленного медосмотра с допуском военно-врачебной комиссии

Фото: [ freepik.com ]

● Отсутствие неснятой или непогашенной судимости

● Готовность к командировкам в зону боевых действий

● Соблюдение дисциплинарных норм и устава ВС РФ

Примечание: В отдельных случаях (например, для специалистов узкого профиля) возможны исключения по некоторым пунктам по решению командования.

Как заключить контракт для участия в СВО в 2025 году

Подать заявление можно:

● Через портал Госуслуг (электронная форма)

● Лично в пункте отбора по контракту (в Москве и области — через военкоматы)

● По телефону в Подмосковье: +7 495 990 77 77 (центр в Балашихе)

Шаг 1. Подготовка документов

● Паспорт РФ

● Военный билет/приписное свидетельство

● ИНН

● 4 фото 3×4 см

● Медсправка по форме 003-В/у

● СНИЛС (при необходимости)

Фото: [ istockphoto.com ]

Шаг 2. Подача заявления

Через Госуслуги:

→ Авторизация → Раздел "Военная служба по контракту" → Заполнение формы (личные данные, звание, предпочтительные войска).

Шаг 3. Прохождение отбора

● Медкомиссия (осмотр, анализы, флюорография, ЭКГ)

● Сдача физнормативов

● Психотестирование

Шаг 4. Заключение контракта

● Подписание договора с Минобороны

● Направление в учебную часть

● Обязательный инструктаж

Шаг 5. Подготовка к службе

● Курс боевой подготовки (до 3 месяцев)

● Изучение: тактики, обращения с оружием, медпомощи, правил поведения в зоне СВО

● Срок оформления: 2 недели – 1 месяц

● Довольствие начисляется с начала подготовки

● Распределение зависит от потребностей армии (выбор места ограничен)

● Бывшим военным — льготное рассмотрение при предоставлении документов о прошлой службе

Фото: [ istockphoto.com ]

Какие выплаты положены военнослужащим по контракту на СВО (2025 год)

*Для служащих в составе 1-й гвардейской танковой армии:*

● 3 000 000 рублей (включая:

○ 2 600 000 ₽ - региональная выплата Московской области

○ 400 000 ₽ - федеральная выплата)

Должность/звание Оклад (₽/мес) Стрелок (рядовой) 204 000 Командир отделения 232 000 Зам.комвзвода 242 000 Ветеран боевых действий +3 481

Боевые надбавки:

● 8 000 ₽/день - за участие в наступательных операциях

● 50 000 ₽/км - за продвижение штурмовых отрядов

● От 50 000 ₽ - за уничтожение техники противника

● До 500 000 ₽ за единицу уничтоженной техники

● 50 000 ₽/км за участие в штурмовых операциях

● Доплаты за:

○ Выполнение особых заданий

○ Проявление героизма

○ Успешное командование

За ранения:

● Тяжелые - 3 000 000 ₽

● Средней тяжести - 1 000 000 ₽

● Легкие - 500 000 ₽

Дополнительные льготы:

✓ Бесплатное медобслуживание

✓ Страхование жизни (до 2 млн ₽)

✓ Льготная ипотека

✓ Компенсация связи (5 000 ₽/мес)

✓ Бесплатный проезд

Примечание: суммы могут корректироваться в зависимости от боевой обстановки. Все выплаты облагаются налоговыми льготами.

Фото: [ istockphoto.com ]

Льготы и привилегии для контрактников СВО и их семей

Медицинское обеспечение

○ Бесплатное лечение и реабилитация в военных госпиталях

○ Санаторно-курортное обслуживание без очереди

○ Протезирование и ортопедическая помощь

Трудовые гарантии

○ Сохранение рабочего места на весь срок контракта

○ Запрет на увольнение по инициативе работодателя

○ Приоритетное право на трудоустройство после службы

Жилищные программы

○ Льготная военная ипотека (ставка от 1%)

○ Внеочередное получение служебного жилья

○ Компенсация аренды жилья для семей военнослужащих

Финансовые льготы

○ Освобождение от НДФЛ на все выплаты по контракту

○ Списание действующих кредитов (по специальным программам)

○ Повышенные пенсионные начисления (1 год службы за 1,5)

Дополнительные привилегии

○ Бесплатный проезд к месту службы и обратно

○ Компенсация расходов на связь (до 5 000 ₽/мес)

○ Внеочередное зачисление детей в детсады и школы

● Упрощенное получение российского гражданства

● Бесплатные курсы русского языка

● Помощь в переезде семьи в РФ

Примечание: полный перечень льгот зависит от региона прохождения службы и условий конкретного контракта. Для уточнения информации рекомендуется обращаться в территориальные пункты отбора на военную службу.

Возможность службы по контракту для женщин в зоне СВО

Базовые требования:

○ Возрастной ценз: от 18 до 50 лет

○ Обязательное наличие среднего профессионального образования

○ Отсутствие судимостей и наркотической зависимости

Медицинские критерии:

○ Отличное состояние здоровья (категория годности А или Б)

○ Успешное прохождение медкомиссии

○ Отсутствие хронических заболеваний

Семейные обстоятельства:

○ Отсутствие несовершеннолетних детей на иждивении

○ Отсутствие беременности на момент заключения контракта

Фото: [ freepik.com ]

Особенности женской службы в СВО

● Основные направления деятельности:

○ Медицинская служба (санитарки, медсёстры, врачи)

○ Разведывательные подразделения

○ Штабная и связная работа

○ Технические специальности

● Специфика трудоустройства:

○ Ограниченное количество вакансий по сравнению с мужчинами

○ Более жёсткий отбор кандидаток

○ Приоритет отдаётся женщинам с военной или медицинской подготовкой

Подача документов (аналогично мужчинам):

○ Паспорт

○ Военный билет (при наличии)

○ Диплом об образовании

○ Медсправки

Дополнительные проверки:

○ Углублённое медицинское обследование

○ Психологическое тестирование на стрессоустойчивость

○ Проверка на полиграфе (для некоторых должностей)

Важно: Решение о допуске женщины к службе в зоне СВО принимается индивидуально, с учётом текущей потребности в специалистах и личных качеств кандидатки.

Что ждет контрактника после окончания службы в СВО?

После завершения контракта у военнослужащего есть несколько вариантов дальнейших действий, при этом все заработанные льготы и статус ветерана сохраняются.

Фото: [ Медиасток.рф ]

● Возможность продолжить службу на прежних или улучшенных условиях

● Повышение денежного довольствия и дополнительных выплат

● Перспективы карьерного роста (повышение звания, назначение на командные должности)

● Трудоустройство в силовые структуры (МВД, Росгвардия, ФСБ) без конкурса

● Возможность работы в военных учебных заведениях или административных органах

● Льготное зачисление в гражданские вузы (при необходимости переквалификации)

● Пожизненное сохранение всех льгот (медицинских, налоговых, жилищных)

● Ежемесячные выплаты и пенсионные преференции

● Бесплатная профессиональная переподготовка для трудоустройства в гражданской сфере

● Социальные гарантии (льготный проезд, санаторное лечение, помощь в трудоустройстве)

✔ Льготная ипотека и субсидии на жилье

✔ Бесплатное протезирование и медицинская реабилитация

✔ Преимущество при устройстве на госслужбу

Решение о дальнейших действиях принимается с учетом личных планов, состояния здоровья и предложений командования.

Ключевые факты о контракте на СВО в 2025 году

✔ Контракт заключается исключительно по желанию гражданина

✔ Отказ от подписания не влечет правовых последствий

Фото: [ freepik.com ]

● Минимальный контракт в зоне СВО — 1 год

● Возможность продления или заключения договора на 3–5 лет

● Подача заявления:

▪ Онлайн (через портал Госуслуг)

▪ Лично (в военкомате или пункте отбора)

● Требования: возраст 18–65 лет, хорошее здоровье, отсутствие судимостей

● Стартовые выплаты — от 400 000 ₽

● Ежемесячное довольствие — от 204 000 ₽ (зависит от должности)

● Бонусы за боевые действия (до 500 000 ₽ за уничтожение техники)

● Допускаются к службе в медицине, разведке, связи

● Требования: возраст 18–50 лет, профобразование, отсутствие детей

● Продление на новых условиях

● Перевод в другие силовые структуры

● Увольнение с сохранением льгот ветерана

Контрактная служба — это ответственный выбор с достойным материальным обеспечением и социальными гарантиями.