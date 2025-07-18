Контракт на участие в СВО в 2025 году
Фото: [istockphoto.com]
Служба по контракту — это ответственная и высокооплачиваемая работа, связанная с определенными рисками. Тем не менее, многие граждане Российской Федерации выбирают этот путь, подписывая договор с Министерством обороны и отправляясь в зону специальной военной операции.
Оформить контракт на участие в СВО в 2025 году достаточно просто при условии соответствия установленным критериям. Далее рассмотрим ключевые аспекты: размер выплат, сроки службы и основные требования к кандидатам.
Что такое служба по контракту?
Контрактная служба — это добровольное соглашение между гражданином и Министерством обороны РФ, предусматривающее выполнение военных обязанностей в зоне боевых действий. В отличие от мобилизованных, контрактники сознательно выбирают армейскую службу в качестве профессии, получая за это:
● Высокий уровень дохода – стабильная зарплата, премии и дополнительные выплаты за участие в СВО.
● Социальные гарантии – льготы, медицинское обеспечение, пенсионные начисления.
● Государственную поддержку – помощь семьям военнослужащих, компенсации и иные меры соцзащиты.
Таким образом, контрактная служба сочетает в себе финансовую выгоду и выполнение воинского долга, что делает её привлекательной для многих граждан.
Фото: [freepik.com]
Условия службы по контракту на СВО
Заключение контракта с Министерством обороны РФ на участие в специальной военной операции предполагает строгое соблюдение всех его условий. Нарушение обязательств может повлечь за собой дисциплинарную, материальную или даже уголовную ответственность. Рассмотрим ключевые аспекты контрактной службы.
● Минимальный срок контракта с Вооружёнными Силами РФ — 6 месяцев.
● Для участия в СВО можно заключить договор на 1 год, 3 года или 5 лет.
● По истечении срока контракт можно продлить – при согласии военнослужащего и командования.
Военнослужащий по контракту обязан:
✔ Выполнять боевые задачи, поставленные командованием.
✔ Строго соблюдать устав и воинскую дисциплину.
✔ Поддерживать постоянную боевую готовность.
Фото: [istockphoto.com]
Расторжение контракта
Досрочное прекращение службы возможно только по уважительным причинам, таким как:
● Ухудшение состояния здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии).
● Семейные обстоятельства (например, необходимость ухода за тяжелобольным родственником).
● Иные исключительные случаи, предусмотренные законодательством.
Важно: Самовольное оставление части или отказ от выполнения приказов могут привести к судебному преследованию.
Требования к кандидатам для заключения контракта на СВО
Для подписания контракта с Министерством обороны РФ и отправки в зону специальной военной операции кандидат должен соответствовать ряду обязательных условий:
- Возрастные ограничения
○ Минимальный возраст: 18 лет
○ Максимальный возраст: 65 лет (с учетом физической готовности)
- Образование
○ Обязательное требование: не ниже 9 классов среднего образования
○ Предпочтение отдается кандидатам с военной или специализированной подготовкой
- Психологическая устойчивость
○ Успешное прохождение специальных тестов на стрессоустойчивость
○ Отсутствие психиатрических диагнозов и склонности к девиантному поведению
- Физическая подготовка
○ Сдача нормативов по выносливости, силе и скорости
○ Отсутствие ограничений по здоровью, мешающих несению службы
- Медицинские показатели
○ Отсутствие хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, опорно-двигательных, неврологических и др.)
○ Прохождение углубленного медосмотра с допуском военно-врачебной комиссии
Фото: [freepik.com]
● Отсутствие неснятой или непогашенной судимости
● Готовность к командировкам в зону боевых действий
● Соблюдение дисциплинарных норм и устава ВС РФ
Примечание: В отдельных случаях (например, для специалистов узкого профиля) возможны исключения по некоторым пунктам по решению командования.
Как заключить контракт для участия в СВО в 2025 году
Подать заявление можно:
● Через портал Госуслуг (электронная форма)
● Лично в пункте отбора по контракту (в Москве и области — через военкоматы)
● По телефону в Подмосковье: +7 495 990 77 77 (центр в Балашихе)
Шаг 1. Подготовка документов
● Паспорт РФ
● Военный билет/приписное свидетельство
● ИНН
● 4 фото 3×4 см
● Медсправка по форме 003-В/у
● СНИЛС (при необходимости)
Фото: [istockphoto.com]
Шаг 2. Подача заявления
Через Госуслуги:
→ Авторизация → Раздел "Военная служба по контракту" → Заполнение формы (личные данные, звание, предпочтительные войска).
Шаг 3. Прохождение отбора
● Медкомиссия (осмотр, анализы, флюорография, ЭКГ)
● Сдача физнормативов
● Психотестирование
Шаг 4. Заключение контракта
● Подписание договора с Минобороны
● Направление в учебную часть
● Обязательный инструктаж
Шаг 5. Подготовка к службе
● Курс боевой подготовки (до 3 месяцев)
● Изучение: тактики, обращения с оружием, медпомощи, правил поведения в зоне СВО
● Срок оформления: 2 недели – 1 месяц
● Довольствие начисляется с начала подготовки
● Распределение зависит от потребностей армии (выбор места ограничен)
● Бывшим военным — льготное рассмотрение при предоставлении документов о прошлой службе
Фото: [istockphoto.com]
Какие выплаты положены военнослужащим по контракту на СВО (2025 год)
*Для служащих в составе 1-й гвардейской танковой армии:*
● 3 000 000 рублей (включая:
○ 2 600 000 ₽ - региональная выплата Московской области
○ 400 000 ₽ - федеральная выплата)
Должность/звание
Оклад (₽/мес)
Стрелок (рядовой)
204 000
Командир отделения
232 000
Зам.комвзвода
242 000
Ветеран боевых действий
+3 481
Боевые надбавки:
● 8 000 ₽/день - за участие в наступательных операциях
● 50 000 ₽/км - за продвижение штурмовых отрядов
● От 50 000 ₽ - за уничтожение техники противника
● До 500 000 ₽ за единицу уничтоженной техники
● 50 000 ₽/км за участие в штурмовых операциях
● Доплаты за:
○ Выполнение особых заданий
○ Проявление героизма
○ Успешное командование
За ранения:
● Тяжелые - 3 000 000 ₽
● Средней тяжести - 1 000 000 ₽
● Легкие - 500 000 ₽
Дополнительные льготы:
✓ Бесплатное медобслуживание
✓ Страхование жизни (до 2 млн ₽)
✓ Льготная ипотека
✓ Компенсация связи (5 000 ₽/мес)
✓ Бесплатный проезд
Примечание: суммы могут корректироваться в зависимости от боевой обстановки. Все выплаты облагаются налоговыми льготами.
Фото: [istockphoto.com]
Льготы и привилегии для контрактников СВО и их семей
- Медицинское обеспечение
○ Бесплатное лечение и реабилитация в военных госпиталях
○ Санаторно-курортное обслуживание без очереди
○ Протезирование и ортопедическая помощь
- Трудовые гарантии
○ Сохранение рабочего места на весь срок контракта
○ Запрет на увольнение по инициативе работодателя
○ Приоритетное право на трудоустройство после службы
- Жилищные программы
○ Льготная военная ипотека (ставка от 1%)
○ Внеочередное получение служебного жилья
○ Компенсация аренды жилья для семей военнослужащих
- Финансовые льготы
○ Освобождение от НДФЛ на все выплаты по контракту
○ Списание действующих кредитов (по специальным программам)
○ Повышенные пенсионные начисления (1 год службы за 1,5)
- Дополнительные привилегии
○ Бесплатный проезд к месту службы и обратно
○ Компенсация расходов на связь (до 5 000 ₽/мес)
○ Внеочередное зачисление детей в детсады и школы
● Упрощенное получение российского гражданства
● Бесплатные курсы русского языка
● Помощь в переезде семьи в РФ
Примечание: полный перечень льгот зависит от региона прохождения службы и условий конкретного контракта. Для уточнения информации рекомендуется обращаться в территориальные пункты отбора на военную службу.
Возможность службы по контракту для женщин в зоне СВО
- Базовые требования:
○ Возрастной ценз: от 18 до 50 лет
○ Обязательное наличие среднего профессионального образования
○ Отсутствие судимостей и наркотической зависимости
- Медицинские критерии:
○ Отличное состояние здоровья (категория годности А или Б)
○ Успешное прохождение медкомиссии
○ Отсутствие хронических заболеваний
- Семейные обстоятельства:
○ Отсутствие несовершеннолетних детей на иждивении
○ Отсутствие беременности на момент заключения контракта
Фото: [freepik.com]
Особенности женской службы в СВО
● Основные направления деятельности:
○ Медицинская служба (санитарки, медсёстры, врачи)
○ Разведывательные подразделения
○ Штабная и связная работа
○ Технические специальности
● Специфика трудоустройства:
○ Ограниченное количество вакансий по сравнению с мужчинами
○ Более жёсткий отбор кандидаток
○ Приоритет отдаётся женщинам с военной или медицинской подготовкой
- Подача документов (аналогично мужчинам):
○ Паспорт
○ Военный билет (при наличии)
○ Диплом об образовании
○ Медсправки
- Дополнительные проверки:
○ Углублённое медицинское обследование
○ Психологическое тестирование на стрессоустойчивость
○ Проверка на полиграфе (для некоторых должностей)
Важно: Решение о допуске женщины к службе в зоне СВО принимается индивидуально, с учётом текущей потребности в специалистах и личных качеств кандидатки.
Что ждет контрактника после окончания службы в СВО?
После завершения контракта у военнослужащего есть несколько вариантов дальнейших действий, при этом все заработанные льготы и статус ветерана сохраняются.
Фото: [Медиасток.рф]
● Возможность продолжить службу на прежних или улучшенных условиях
● Повышение денежного довольствия и дополнительных выплат
● Перспективы карьерного роста (повышение звания, назначение на командные должности)
● Трудоустройство в силовые структуры (МВД, Росгвардия, ФСБ) без конкурса
● Возможность работы в военных учебных заведениях или административных органах
● Льготное зачисление в гражданские вузы (при необходимости переквалификации)
● Пожизненное сохранение всех льгот (медицинских, налоговых, жилищных)
● Ежемесячные выплаты и пенсионные преференции
● Бесплатная профессиональная переподготовка для трудоустройства в гражданской сфере
● Социальные гарантии (льготный проезд, санаторное лечение, помощь в трудоустройстве)
✔ Льготная ипотека и субсидии на жилье
✔ Бесплатное протезирование и медицинская реабилитация
✔ Преимущество при устройстве на госслужбу
Решение о дальнейших действиях принимается с учетом личных планов, состояния здоровья и предложений командования.
Ключевые факты о контракте на СВО в 2025 году
✔ Контракт заключается исключительно по желанию гражданина
✔ Отказ от подписания не влечет правовых последствий
Фото: [freepik.com]
● Минимальный контракт в зоне СВО — 1 год
● Возможность продления или заключения договора на 3–5 лет
● Подача заявления:
▪ Онлайн (через портал Госуслуг)
▪ Лично (в военкомате или пункте отбора)
● Требования: возраст 18–65 лет, хорошее здоровье, отсутствие судимостей
● Стартовые выплаты — от 400 000 ₽
● Ежемесячное довольствие — от 204 000 ₽ (зависит от должности)
● Бонусы за боевые действия (до 500 000 ₽ за уничтожение техники)
● Допускаются к службе в медицине, разведке, связи
● Требования: возраст 18–50 лет, профобразование, отсутствие детей
● Продление на новых условиях
● Перевод в другие силовые структуры
● Увольнение с сохранением льгот ветерана
Контрактная служба — это ответственный выбор с достойным материальным обеспечением и социальными гарантиями.