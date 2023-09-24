Кошку под нож: как стерилизация помогает сберечь здоровье питомцу

Ежегодно ветеринарные специалисты региона кастрируют и стерилизуют несколько тысяч собак и кошек. Это эффективный и гуманный способ сохранить животным здоровье, избежать незапланированного потомства, отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. От каких заболеваний защищает их стерилизация и как вместе с программой чипирования помогает регулировать численность безнадзорных животных, «Подмосковье сегодня» рассказали ветеринары.

ЗА КАВАЛЕРОМ В ОГОРОД

Частенько, принося в дом котенка или щенка, хозяева не задумываются о вопросе его дальнейшей стерилизации. В голове зреют популярные мифы: мол, хирургическое вмешательство ему навредит, а если что, есть контрацептивы, да и вообще кошке или собаке хоть раз нужно почувствовать себя родителем. В результате в один прекрасный момент у встретившего свою любовь питомца появляется целая корзина потомства. И если более ответственные хозяева пытаются пристроить котят и щенят, то некоторые без зазрения совести просто выносят малышей на улицу. Так пополняются ряды безнадзорных животных.

Подмосковные ветеринары настоятельно рекомендуют проводить стерилизацию тем животным, которые не планируются к разведению. Это решит ряд вопросов и сохранит питомцу здоровье. Популярные мифы, связанные со стерилизацией собак и кошек, развеяла заведующая Одинцовской участковой ветеринарной лечебницей Анна Рыбалкина.

«При одомашнивании питомца мы навязываем ему другой образ жизни – менее подвижный и активный. Собаки и кошки адаптируются под наш режим в условиях города и квартирного содержания. Во время брачного сезона без дам и кавалеров питомцы будут страдать и могут пытаться сбежать», – поясняет ветеринар.

Именно по этой причине летом у дачников нередко сбегают молодые кошки. Пушистые красотки часто сами потом возвращаются домой, но уже с новой жизнью под сердцем.

УБЕРЕЧЬ ОТ КИСТ И ОПУХОЛЕЙ

Другая сторона медали отсутствия стерилизации – развитие гормонозависимых заболеваний.

«Если половая охота регулярно проходит впустую, у кобелей с возрастом формируются проблемы с предстательной железой, опухоли различной этиологии. У сук и кошек развиваются воспалительные процессы матки, кисты яичников, гормонозависимые опухоли», – рассказывает Анна Рыбалкина.

Согласно статистике, если стерилизовать собаку до первой течки, риск гормонозависимых заболеваний снижается на 90%, если успеть до второй – на 60%. После третьей – статистики уже нет, отмечает ветеринар.

Фото: [ Пресс-служба Минисельхозпрода МО ]

АГРЕССИВНОСТЬ НАРАСТАЕТ

Президент крупной фелинологической организации, занимающейся вопросами селекции и разведения пород кошек, Наталья Фомина напоминает, что у нестерилизованных кошек при течке сильно меняется характер.

Животное может метить свою территорию, испытывает стресс, может стать агрессивным. Идея «родить для здоровья» в отношении кошек абсурдна. Так хозяева лишь причиняют вред своему питомцу, отмечает она.

Оптимальный возраст для кастрации котов, по словам Фоминой, – три месяца, для стерилизации кошек – четыре месяца.

«Моя практика длиной в 25 лет показала, что животное, не испытавшее гормонального всплеска, остается на всю жизнь котенком – игривым и безмятежным», – подчеркивает эксперт.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР ДЛЯ ТУЗИКА

Огромнейший плюс стерилизации питомцев заключается в снижении количества бездомных животных, напоминает Анна Рыбалкина.

«Помимо программы стерилизации, в Минсельхозпроде региона с 1 сентября запустили программу регистрации собак на территории региона. Регистрация будет проводиться в государственных ветеринарных учреждениях, где каждому питомцу присвоят индивидуальный номер. Таким образом, с помощью стерилизации бездомных и домашних животных, а также регистрации домашних собак мы надеемся остановить рост количества безнадзорных животных», – добавляет ветеринар.

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