Плющенко рассказал о странном инвентаре у вернувшейся к нему фигуристки Муравьевой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о состоянии инвентаря у вернувшейся в его академию фигуристки Софьи Муравьевой.

20-летняя Муравьева в 2025 году со скандалом покинула академию «Ангелы Плющенко», фигуристка тренировалась у Алексея Мишина, а весной рассталась и с ним. На первом этапе Гран-при России в Казани Муравьева заняла только десятое место, и через два дня стало известно о том, что Софья возвращается к Плющенко.

Тренер удивился тому, на каких коньках каталась фигуристка. Плющенко обратил внимание на «плавающие» лезвия.