Плющенко рассказал о странном инвентаре у вернувшейся к нему фигуристки Муравьевой

Евгений Плющенко: Софья Муравьева каталась на коньках с болтающимися лезвиями

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о состоянии инвентаря у вернувшейся в его академию фигуристки Софьи Муравьевой.

20-летняя Муравьева в 2025 году со скандалом покинула академию «Ангелы Плющенко», фигуристка тренировалась у Алексея Мишина, а весной рассталась и с ним. На первом этапе Гран-при России в Казани Муравьева заняла только десятое место, и через два дня стало известно о том, что Софья возвращается к Плющенко.

Тренер удивился тому, на каких коньках каталась фигуристка. Плющенко обратил внимание на «плавающие» лезвия.

Читайте также

Матч «Карабах» — «Нефтчи» омрачен беспорядками: начались массовые задержания

Матч «Карабах» — «Нефтчи» омрачен беспорядками: начались массовые задержания

Меган Фокс объяснила, почему испытывает вину перед дочерью

Меган Фокс объяснила, почему испытывает вину перед дочерью

Борисова назвала ложью обвинения дочери в избиении

Борисова назвала ложью обвинения дочери в избиении

Реванш за Казахстан: Принева выиграла этап юниорского Гран-при России

Реванш за Казахстан: Принева выиграла этап юниорского Гран-при России

Испанец Альба недолго оставался без работы в России: после «Ростова» возглавил «Родину»

Испанец Альба недолго оставался без работы в России: после «Ростова» возглавил «Родину»

Неелова попала в больницу с подозрением на перелом

Неелова попала в больницу с подозрением на перелом

Селена Гомес раскрыла причину изменения голоса

Селена Гомес раскрыла причину изменения голоса

В Сети вновь заговорили о беременности Анастасии Макеевой

В Сети вновь заговорили о беременности Анастасии Макеевой

Во Франции высоко оценили игру Сафонова в матче с «Манчестер Сити»

Во Франции высоко оценили игру Сафонова в матче с «Манчестер Сити»

Экс-участница «Дома-2» Солнце обратилась к Алене Рапунцель на фоне ее борьбы с онкологией

Экс-участница «Дома-2» Солнце обратилась к Алене Рапунцель на фоне ее борьбы с онкологией

Один из братьев Миранчуков может вернуться в «Локомотив»

Один из братьев Миранчуков может вернуться в «Локомотив»

Сафонов помог ПСЖ обыграть «МанСити», камбэк «Реала», голевой прорыв «Ливерпуля»: безумный день в ЛЧ

Сафонов помог ПСЖ обыграть «МанСити», камбэк «Реала», голевой прорыв «Ливерпуля»: безумный день в ЛЧ

Добавьте mosregtoday.ru в избранное