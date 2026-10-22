ПСЖ хочет продлить контракт с Кварацхелией: разрыв крестов не помеха
RMC Sport: ПСЖ хочет продлить контракт с Кварацхелией, несмотря на травму
Фото: [ФК ПСЖ]
ПСЖ хочет подписать новый контракт с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией, несмотря на разрыв крестообразной связки, сообщил журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс.
25-летний футболист получил тяжелую травму в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:2). Вероятно, Кварацхелия в этом сезоне уже не поможет ПСЖ: срок восстановления может занять до девяти месяцев.
Действующее соглашение Кварацхелии с ПСЖ рассчитано до 2029 года. Парижане хотят продлить его до 2032-го и сделать Хвичу одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
Портал Transfermarkt оценивает грузинского вингера в €140 млн. Кварацхелия выступает за ПСЖ с зимы 2025 года и помог команде дважды выиграть Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл 11 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил два мяча и сделал один ассист.
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