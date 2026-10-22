ПСЖ хочет продлить контракт с Кварацхелией: разрыв крестов не помеха

25-летний футболист получил тяжелую травму в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:2). Вероятно, Кварацхелия в этом сезоне уже не поможет ПСЖ: срок восстановления может занять до девяти месяцев.

Действующее соглашение Кварацхелии с ПСЖ рассчитано до 2029 года. Парижане хотят продлить его до 2032-го и сделать Хвичу одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Портал Transfermarkt оценивает грузинского вингера в €140 млн. Кварацхелия выступает за ПСЖ с зимы 2025 года и помог команде дважды выиграть Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл 11 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил два мяча и сделал один ассист.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал об итогах третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.