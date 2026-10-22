Мичков в огне: ассист россиянина помог «Филадельфии» одержать третью победу подряд

Форвард «Филадельфии» Мичков набрал очки в четвертом матче подряд

Культура и спорт

Фото: [ХК «Филадельфия Флайерз»]

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков набрал результативные баллы в четвертом подряд матче регулярного чемпионата.

В игре с «Баффало Сейбрз» (3:1) россиянин поучаствовал в победном голе команды. При розыгрыше большинства после броска Мичкова Тревор Зеграс добил шайбу в сетку.

Мичков провел на площадке 18:02 — это его самое большое игровое время с начала чемпионата. В 12 матчах сезона нападающий набрал 8 (6+2) очков.

Результативность россиянина приносит ощутимую пользу команде. «Филадельфия» одержала третью победу подряд и с девятью очками занимает 14-е место в Восточной конференции.

Ранее нападающий «Флориды» Брэди Ткачак впервые сыграл в Оттаве после перехода в «Пантерз».

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