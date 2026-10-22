Мичков в огне: ассист россиянина помог «Филадельфии» одержать третью победу подряд

В игре с «Баффало Сейбрз» (3:1) россиянин поучаствовал в победном голе команды. При розыгрыше большинства после броска Мичкова Тревор Зеграс добил шайбу в сетку.

Мичков провел на площадке 18:02 — это его самое большое игровое время с начала чемпионата. В 12 матчах сезона нападающий набрал 8 (6+2) очков.

Результативность россиянина приносит ощутимую пользу команде. «Филадельфия» одержала третью победу подряд и с девятью очками занимает 14-е место в Восточной конференции.

Ранее нападающий «Флориды» Брэди Ткачак впервые сыграл в Оттаве после перехода в «Пантерз».