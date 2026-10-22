Защита бурых хищников: россияне выступают против расширения охоты

Ведомости: защитить медведей от отстрела потребовали сотни россиян

Общество

Граждане РФ массово выступают против регулирования численности медведей методом отстрела, несмотря на то что случаи нападения хищников на людей продолжают учащаться. В комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поступило несколько сотен обращений с просьбой защитить животных. Об этом сообщил сенатор Сергей Иванов на круглом столе по развитию охотничьего хозяйства. В то же время регионы, включая Красноярский край, просят Минприроды разрешить отстрел при угрозе людям и увеличить сезон охоты на медведя с 30 до 90 дней. Об этом сообщают Ведомости.

Подробности инициатив и реакция общественности

  • Позиция граждан: в Совфед поступило несколько со сот писем с требованиями запретить отстрел медведей и защитить их популяцию.
  • Позиция регионов: депутаты Заксобрания Красноярского края направили обращение главе Минприроды Александру Козлову с требованиями:
    • Разрешить отстрел хищников при возникновении прямой угрозы жизни и здоровью человека;
    • Продлить официальный сезон охоты на медведя с 30 до 90 дней.
  • Реакция Минприроды: инициативы Красноярского края аналогичны запросам, поступившим ранее из других субъектов РФ.
  • Контекст обсуждения: круглый стол Совета Федерации, посвященный концепции развития охотничьего хозяйства до 2035 года.

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