Защита бурых хищников: россияне выступают против расширения охоты

Граждане РФ массово выступают против регулирования численности медведей методом отстрела, несмотря на то что случаи нападения хищников на людей продолжают учащаться. В комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поступило несколько сотен обращений с просьбой защитить животных. Об этом сообщил сенатор Сергей Иванов на круглом столе по развитию охотничьего хозяйства. В то же время регионы, включая Красноярский край, просят Минприроды разрешить отстрел при угрозе людям и увеличить сезон охоты на медведя с 30 до 90 дней. Об этом сообщают Ведомости.