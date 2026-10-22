Защита бурых хищников: россияне выступают против расширения охоты
Ведомости: защитить медведей от отстрела потребовали сотни россиян
Граждане РФ массово выступают против регулирования численности медведей методом отстрела, несмотря на то что случаи нападения хищников на людей продолжают учащаться. В комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поступило несколько сотен обращений с просьбой защитить животных. Об этом сообщил сенатор Сергей Иванов на круглом столе по развитию охотничьего хозяйства. В то же время регионы, включая Красноярский край, просят Минприроды разрешить отстрел при угрозе людям и увеличить сезон охоты на медведя с 30 до 90 дней. Об этом сообщают Ведомости.
Подробности инициатив и реакция общественности
- Позиция граждан: в Совфед поступило несколько со сот писем с требованиями запретить отстрел медведей и защитить их популяцию.
- Позиция регионов: депутаты Заксобрания Красноярского края направили обращение главе Минприроды Александру Козлову с требованиями:
- Разрешить отстрел хищников при возникновении прямой угрозы жизни и здоровью человека;
- Продлить официальный сезон охоты на медведя с 30 до 90 дней.
- Реакция Минприроды: инициативы Красноярского края аналогичны запросам, поступившим ранее из других субъектов РФ.
- Контекст обсуждения: круглый стол Совета Федерации, посвященный концепции развития охотничьего хозяйства до 2035 года.