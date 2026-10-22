Сбой из-за закрытого неба: Пассажиры в Омске ждут вылета в Москву
Omskinform: в аэропорту Омска сбилось расписание 22 октября
Утром 22 октября в Омском аэропорту произошли массовые задержки вылетов в Москву. По данным онлайн-табло, перенесено отправление как минимум четырех рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines. Самый длительный перенос составил 3 часа 10 минут. Корректировка расписания связана с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московском авиаузле. Об этом сообщает Omskinform.ru.
Изменения в расписании омского аэропорта
- Рейсы «Аэрофлота» в Шереметьево:
- Рейс SU 1763: перенесен с 05:50 на 09:00 (задержка — 3 часа 10 минут );
- Рейс SU 1639: перенесен с 08:05 на 10:45 (задержка — 2 часа 40 минут );
- Рейс SU 1689: сдвинут с 17:15 на 19:15 (задержка — 2 часа ).
- Рейс S7 Airlines в Домодедово:
- Рейс S7 2566: перенесен с 06:55 на 08:40 (задержка — 1 час 45 минут ).
- Причина переносов: режим ограничения полетов, вводившийся в московских аэропортах в целях безопасности.