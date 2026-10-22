Сбой из-за закрытого неба: Пассажиры в Омске ждут вылета в Москву

Утром 22 октября в Омском аэропорту произошли массовые задержки вылетов в Москву. По данным онлайн-табло, перенесено отправление как минимум четырех рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines. Самый длительный перенос составил 3 часа 10 минут. Корректировка расписания связана с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в московском авиаузле. Об этом сообщает Omskinform.ru.