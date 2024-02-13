Кротким, властным, романтичным: как не ошибиться в выборе подарка для женщин

В феврале и марте нас ждут особенные праздники, на которые девушки, как правило, ждут особенные подарки. В беседе с корреспондентом онлайн-издания «Подмосковье сегодня» коуч и психолог, жительница Подольска Александра Метальникова дала советы, как выбрать нетривиальные презенты, ориентируясь на характер и интересы женщины.

Для пробивных и активных

Спортсменкам и любительницам активного отдыха понравятся босоходы, уверена Метальникова. Удобную и устойчивую обувь можно заказать на маркетплейсах. В Подмосковье в ней можно ходить в сухое время года, буквально не снимая.

Кроме того, активные девушки оценят чудо-валик, наполненный гречкой. Это отличная вещь для зарядки и гимнастики, которая помогает расслабиться. Лежание на валике полезно для позвоночника. Из той же серии – яркий коврик для йоги.

«Еще один полезный подарок – полет на параплане или в аэротрубе, а также прыжок на парашюте. Девушки любят контролируемый риск», – отмечает Метальникова.

Для любящих уют

Домоседкам часто нравится создавать вокруг себя уют и красоту. Им особенно по душе красивые салфетки, кружки и приятные запахи. Поэтому, советует эксперт, выбор лучше остановить на ароматических свечах из кокосового воска, ароматических палочках, красивой вазе с букетом из сухоцветов.

Кроме того, во многих магазинах продаются масляные духи с разнообразными ароматами. К ним подойдут украшения из натуральных камней и аромакулоны.

Фото: [ https://unsplash.com ]

«Если не знаете, что выбрать – берите цитрусовые, свежие запахи. Даже если девушке аромат не придется по вкусу, то можно будет использовать его на работе. Чтобы показать, как женщина вам дорога, расспросите ее о проблемах на рабочем месте и подарите цитрусовые духи со словами: «Это поднимет тебе настроение». Девушки обожают понимание – это язык любви», – подчеркивает Александра Метальникова.

Еще один приятный аксессуар – шелковая резинка для волос.

«Не все девушки, рационально тратящие деньги, готовы себе это позволить, но почти все будут рады такому подарку», – уверена психолог.

Романтичным и творческим натурам

Романтичные и творческие натуры, неравнодушные к живописи, оценят игру «Холст», которая развивает фантазию и воображение. Картины по номерам психолог категорически не советует дарить, так как это уже стало дурновкусием.

Мечтательницы оценят набор для визуализации «Карта желаний». Сейчас эта тема особенно популярна среди некоторых девушек. Чтобы девушка не вырезала сама маленькие картинки из журналов, можно подарить ей готовый набор.

Если девушка сочиняет рассказы, стихи и в целом любит писать, ей подойдет красивый блокнот и необычная ручка с чернилами.

Фото: [ https://unsplash.com ]

«Это помогает вести дневники, которые, как известно, открывают путь к счастливой жизни», – говорит Метальникова.

Подспорьем может стать ежедневник с заданиями для работы над собой. Например, тренинг-дневник для женщин «С любовью к себе», который создала сама Метальникова.

«Дневник структурирован по 12 темам, содержит вопросы, упражнения, практики, медитации – много полезного для любой женщины в возрасте от 17 до 70 лет. Это полноценный тренинг личностного роста, сжатый до размеров книги», – рассказала автор.

Также всегда приятно принять в подарок красивые книги. Недавно был переиздан с прекрасными иллюстрациями роман Булгакова «Мастер и Маргарита».

Кроме того, эксперт советует произведения Сесилии Ахерн – приятные, легкие и с позитивным посылом. Умным и сильным женщинам понравится серия романов «Чужестранка» Дианы Гэблдон.

Универсальный подарок

Если вы плохо знаете интересы девушки, можно подобрать универсальный подарок – абонемент на массаж. Процедура дарит стабильное психическое состояние и спокойствие, поэтому будет особенно полезен для чересчур нервных представительниц слабого пола. Александра Метальникова советует остановить выбор на тайском массаже, так как он понравится практически всем.