В Подмосковье пациенты записались к врачу через «Добродел» более 7 млн раз

Жители Подмосковья записались к врачу через приложение «Добродел» более 7 млн раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого пользователям нужно авторизоваться в приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» и открыть «Запись к врачу», где необходимо выбрать врача, дату и время приема. Отмена записи или изменение времени приема доступно в разделе «Мои записи». Скачать приложение можно по ссылке.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.