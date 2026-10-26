В Подмосковье подрядчика оштрафовали за строительные работы в охранной зоне, организация проводила работы в охранной зоне объекта транспортной инфраструктуры без соответствующего согласования и без принятия мер по обеспечению безопасности, что создавало угрозу для безаварийной работы транспортного объекта. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данному факту прокуратура города Реутова возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 11.20.1 КоАП РФ (нарушение установленного порядка использования либо порядка проведения работ в охранных зонах объектов транспортной инфраструктуры). В результате суд привлек его к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.