Иногда при разбивании яйца обнаруживаются красные или коричневые включения. С точки зрения потребителя такие яйца выглядят непривлекательно, однако с позиции птицеводства они считаются безопасными и не влияют на пищевую ценность продукта.

Подобные включения не имеют отношения к развитию эмбриона и не указывают на оплодотворение. Процесс образования яйца происходит в яичнике и яйцеводе. В яичнике созревает желток, после чего он поступает в яйцевод, где последовательно формируются белок, оболочки и скорлупа. Эти органы имеют развитую сеть кровеносных сосудов, необходимых для питания тканей.

Причины появления кровяных пятен в яйцах

Кровяные включения возникают из-за разрыва мелких сосудов. Это может происходить при раннем выходе желтка из фолликула или при незначительных повреждениях яйцевода. Если кровоизлияние случается на позднем этапе, пятна могут находиться ближе к скорлупе. Внешние кровяные следы на яйце нередко связаны с травмами, расклевом или пролапсом клоаки.

Мясные пятна в куриных яйцах

Помимо крови встречаются так называемые мясные пятна — фрагменты тканей яичника или яйцевода. Они могут быть светлыми или темно-коричневыми и сложнее выявляются при сортировке. Такие включения также считаются безвредными.

Факторы риска и порода кур

Частота появления пятен выше у возрастных несушек и у кур, несущих коричневые яйца. Среди внешних факторов выделяются инфекции, дефицит витаминов A и K, микотоксины в корме, нехватка биотина и магния, стресс, перебои с водой и ошибки в освещении. Генетический фактор присутствует, но его влияние не превышает 15%.

Как снизить количество яиц с включениями

Для профилактики важно использовать сбалансированные корма, контролировать качество воды, соблюдать стабильный световой режим и минимизировать стресс в стаде. Регулярный ветеринарный контроль и чистота в местах содержания помогают снизить риск появления кровяных и мясных пятен в яйцах.