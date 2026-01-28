Кровь в желтке — тревожный сигнал или норма? Откуда берутся странные пятна в яйцах
Фото: [Яйца куриные в фермерской лавке на экоферме Корневых в Истре/Медиасток.рф]
Иногда при разбивании яйца обнаруживаются красные или коричневые включения. С точки зрения потребителя такие яйца выглядят непривлекательно, однако с позиции птицеводства они считаются безопасными и не влияют на пищевую ценность продукта.
Подобные включения не имеют отношения к развитию эмбриона и не указывают на оплодотворение. Процесс образования яйца происходит в яичнике и яйцеводе. В яичнике созревает желток, после чего он поступает в яйцевод, где последовательно формируются белок, оболочки и скорлупа. Эти органы имеют развитую сеть кровеносных сосудов, необходимых для питания тканей.
Причины появления кровяных пятен в яйцах
Кровяные включения возникают из-за разрыва мелких сосудов. Это может происходить при раннем выходе желтка из фолликула или при незначительных повреждениях яйцевода. Если кровоизлияние случается на позднем этапе, пятна могут находиться ближе к скорлупе. Внешние кровяные следы на яйце нередко связаны с травмами, расклевом или пролапсом клоаки.
Мясные пятна в куриных яйцах
Помимо крови встречаются так называемые мясные пятна — фрагменты тканей яичника или яйцевода. Они могут быть светлыми или темно-коричневыми и сложнее выявляются при сортировке. Такие включения также считаются безвредными.
Факторы риска и порода кур
Частота появления пятен выше у возрастных несушек и у кур, несущих коричневые яйца. Среди внешних факторов выделяются инфекции, дефицит витаминов A и K, микотоксины в корме, нехватка биотина и магния, стресс, перебои с водой и ошибки в освещении. Генетический фактор присутствует, но его влияние не превышает 15%.
Как снизить количество яиц с включениями
Для профилактики важно использовать сбалансированные корма, контролировать качество воды, соблюдать стабильный световой режим и минимизировать стресс в стаде. Регулярный ветеринарный контроль и чистота в местах содержания помогают снизить риск появления кровяных и мясных пятен в яйцах.