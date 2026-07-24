Белые платья и фаты: флешмоб невест превратил будни Ногинска в свадебный праздник

Центр Ногинска в разгар рабочей недели неожиданно превратился в свадебный подиум. Более десяти девушек в пышных белых платьях, с фатами и букетами устроили торжественное шествие по главным улицам. Как выяснила редакция REGIONS , за этим зрелищем не стояло официальных мероприятий — это была чистая инициатива местных жительниц, решивших разбавить серые будни и «выгулять» наряды, которые пылятся в шкафах.

Шествие от площади до моста

Красочный парад невест стартовал от площади Бугрова. Девушки неспешно прогулялись до Глуховского моста, делая остановки для эффектных кадров у знаковых городских достопримечательностей. Появление такого количества невест буквально остановило привычную жизнь города: водители притормаживали, а пешеходы доставали смартфоны, чтобы запечатлеть необычную процессию.

Одна из местных жительниц, Елена, поделилась впечатлениями: возвращаясь из магазина, она увидела, как навстречу идет целая стая настоящих принцесс. Сначала подумала, что снимают кино или рекламу. Но когда девушки начали смеяться, обниматься и махать прохожим, стало ясно — это просто праздник для души. Настроение поднялось мгновенно.

Некоторые горожане не ограничивались съемкой издалека и охотно подходили фотографироваться с участницами. Девушки с удовольствием позировали, дарили воздушные поцелуи в камеры и разрешали восторженным детям подержать края своих длинных шлейфов.

Девичник без повода

Организатор акции Анна рассказала, что задумка родилась в местном интернет-чате будущих невест. Изначально планировалась скромная встреча пяти подруг, но новость быстро разлетелась по городским пабликам. В итоге откликнулись девушки самых разных возрастов — кто-то надел белое платье спустя несколько лет после свадьбы, а кто-то примерил наряд еще до официального похода в ЗАГС.

По словам Анны, подготовка к свадьбе — это огромный стресс, а выбор платья порой превращается в муку. Девушки решили устроить себе веселый девичник без повода, чтобы «выгулять» наряды, пообщаться и посмеяться. И судя по улыбкам прохожих, цель была достигнута.

Новая традиция?

Яркая акция продлилась около часа и завершилась масштабной фотосессией у фонтанов на центральной площади. Местные жители уже окрестили событие «лучшей бесплатной экскурсией по городу» и в соцсетях предлагают сделать этот флешмоб новой ежегодной традицией Ногинска.