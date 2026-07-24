Смартфон раскаляется добела: эксперт назвал скрытую причину

Если ваш смартфон в процессе зарядки нагревается так, что пальцы не терпят, — возможно, вы кормите его дешевым китайским адаптером, который медленно убивает аккумулятор. Физик и преподаватель РТУ МИРЭА Николай Зенченко раскрыл, почему гаджеты превращаются в мини-печки, и предупредил, что экономия на зарядке обходится дороже покупки нового телефона. Об этом сообщает RT.

Многие списывают нагрев на интенсивную работу процессора или изношенность батареи, но истинная причина часто лежит в розетке. Зенченко объяснил, что зарядное устройство — это не просто «провод от сети», а сложный стабилизатор, который должен поддерживать напряжение в строгих рамках, ограничивать ток, защищать от короткого замыкания и отключаться при перегреве. Если адаптер дешевый или поврежден, он перестает справляться с этими задачами.

Внутри таких блоков используют конденсаторы и трансформаторы сомнительного качества, а элементы защиты вообще могут отсутствовать. Итог — скачки напряжения, высокочастотные пульсации и электромагнитные помехи, которые заставляют телефон греться даже в режиме ожидания. По словам эксперта, это не просто неприятный эффект, а реальная угроза для электроники: постоянный перегрев ускоряет деградацию аккумулятора и может привести к выходу из строя контроллера питания.

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