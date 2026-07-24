Жетон, остановивший осколок: врач из Рошаля полтора года спасала бойцов на СВО

В тихом подмосковном Рошале Оксану Камскову знают как терапевта и маму троих детей. Два года назад хрупкая женщина, увлекающаяся фитнесом и горными лыжами, сменила белый халат на камуфляж и отправилась на передовую. Полтора года она спасала раненых в блиндажах и подвалах разрушенных зданий, работала на стабилизационных пунктах и выезжала в группы эвакуации. Сегодня Оксана — участница регионального конкурса «Женщина-герой», но себя героиней не считает. О военных буднях и возвращении к мирной жизни она рассказала корреспонденту REGIONS .

Долг офицера и врача

Оксана призналась, что не любит публичности и участвовать в конкурсе изначально не планировала. К этому ее подтолкнули старшая дочь, будущая невестка и администрация округа. Сама же она убеждена: никакого героизма в ее поступке нет.

По словам женщины, долг любого врача в случае военных действий — спасать бойцов и мирных жителей. Она окончила военную кафедру при Рязанском медицинском университете, имеет офицерское звание, поэтому решение отправиться на СВО было для нее естественным. Семья поначалу была против — дома оставались трое детей, старший из которых учится в военном вузе, средняя дочь в лицее, а младшая ходит в детский сад. Однако когда друг семьи, служивший на новых территориях, сообщил об острой нехватке медиков, Оксана не раздумывала ни секунды.

Фронтовые будни

Полтора года она провела на Херсонском направлении, в русле Днепра, среди лесополок и блиндажей. Морозы на юге, по ее воспоминаниям, оказались коварнее, чем в средней полосе: пронизывающий ветер, отсутствие света, отопления и интернета. Медпалатка ютилась в обычном блиндаже, а «гнездо раненых» оборудовали в сыром бетонном овощехранилище с дырами в стенах.

На передовой гражданскому врачу-диагносту пришлось вспоминать забытые навыки. В мирной жизни у терапевтов есть медсестры, а здесь Оксана сама ставила капельницы, делала инъекции, работала перевязочной медсестрой. Она была одновременно терапевтом, кардиологом, санитарным инструктором, преподавателем тактической медицины и «мамой» для раненых на стабилизационном пункте в подвале разрушенной пятиэтажки.

Приходилось работать и на полигоне, и в боевых группах. Оксана выезжала с эвакуационными группами, сопровождала минометчиков во время работы, чтобы оказать помощь в случае обстрела. Самым тяжелым, по ее словам, была разлука с семьей, но она знала, куда шла, и не позволяла себе падать духом.

Жетон, остановивший осколок

Один из случаев на передовой Оксана запомнила особенно хорошо. Снайпер получил тяжелое ранение — осколки попали в руки, а один угодил в грудную клетку, но застрял в жетоне. Металл погнулся, на теле остался след, но осколок не затронул сердце. Девять осколков из кисти тогда вытащили. Жетон спас бойцу жизнь.

Но главным врачебным триумфом Оксана считает спасение бойца с минно-взрывным ранением. Рядом не было профессиональных хирургов, только фельдшер и санитар. Пришлось руководить процессом, перевязывать, ставить капельницы — и боец выжил.

Возвращение и новые приоритеты

Прошло пять месяцев с момента возвращения в Рошаль. Оксана снова принимает пациентов в родной больнице. Коллеги и близкие отмечают: она изменилась. Стала более решительной, меньше обращает внимания на жизненные неурядицы, приоритеты расставлены иначе.

Она вступила в Ассоциацию ветеранов СВО. Теперь ее новая «передовая» — школьные классы. Она рассказывает подросткам о цене Победы, важности памяти и любви к Родине. Продолжает консультировать бойцов, помогая залечивать не только физические, но и душевные раны.

В финале конкурса «Женщина-герой», который пройдет 4 сентября в Центральном академическом театре Российской Армии, Оксана прочтет стихотворение, посвященное женщинам-медикам на СВО. Она признается, что сцена и софиты — не ее стихия, но надеется донести до зрителей смысл работы военных врачей. Главное для нее — передавать опыт и быть полезной людям. Именно такие женщины, как она, держат на своих плечах и семью, и армию, и саму историю.