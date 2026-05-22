В этом году православные христиане отпраздновали Пасху 12 апреля. Дата прошла, но обещанной глобальной катастрофы — той самой, о которой предупреждал афонский старец Геокон, — так и не произошло. Однако его пророчество не только не забыто, но и продолжает набирать обороты в соцсетях. Почему? Ответ прост: Геокон не называл точной даты. Он говорил о целом историческом периоде, который, по его словам, уже начался, пишут в материале РИА Новости .

Что именно сказал старец

Главное пророчество Геокона, приковавшее к себе внимание миллионов, звучит так: «Эта Пасха будет кровавой! Я не знаю, произойдет ли это в Греции, или в Америке, или в Иране, или где-либо еще, но я говорил вам, что к Пасхе будут ужасные восстания, это может быть „мягкая“ гражданская война. Что происходит сейчас в Америке, что всплывет на поверхность».

Старец намеренно не уточнял ни год, ни страну. Он обозначил лишь временной ориентир — период православной Пасхи — и дал понять, что события будут разворачиваться не в одной точке, а по всему миру. Именно эта туманная формулировка позволяет его последователям год за годом связывать пророчество с актуальной повесткой.

Что уже сбывается

Оглядываясь вокруг, сложно отрицать: планета действительно погружается в пучину конфликтов. Продолжается война на Украине, вовлекающая в свою орбиту десятки стран. Иран балансирует на грани масштабного военного столкновения. Израиль и Палестина, тлеющие десятилетиями, вновь вспыхивают с новой силой. На Ближнем Востоке зреет большой пожар, который, по словам старца, может перекинуться на другие континенты.

Но Геокон предупреждал не только о войнах. Он предрекал человечеству целую цепь бедствий: разрушительные природные катастрофы, затяжные революции, политические кризисы, обвалы валют, блокировку банковских систем и общий экономический хаос. В последние годы мир действительно столкнулся с беспрецедентными финансовыми потрясениями, а климатические аномалии бьют все мыслимые рекорды.

Человек на букву «О»: кто запустит цепную реакцию

Но самое пугающее пророчество Геокона касается конкретного человека. Старец утверждал: «Когда убьют того, чья фамилия начинается с „О“, все начнется с головокружительной скоростью». Это убийство, по его словам, запустит необратимый апокалиптический вихрь, в эпицентре которого окажется Россия.

В сети немедленно начали искать кандидатов на роль «человека на „О“». Чаще других в этом контексте упоминают Виктора Орбана — бывшего премьер-министра Венгрии, чья партия 12 апреля 2026 года потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах. Орбан, известный своей независимой от Брюсселя позицией, оказался в уязвимом положении, и его имя все чаще фигурирует в тревожных дискуссиях.

Впрочем, эксперты призывают не торопиться с выводами. Большинство вирусных цитат, приписываемых старцу, — результат вольного пересказа и домыслов. Оригинальные высказывания Геокона, если они вообще существовали в письменном виде, не зафиксированы в авторитетных церковных архивах. Современные политические события искусственно «привязывают» к пророчествам постфактум, а сама фигура афонского старца все чаще становится инструментом манипуляции.

Почему пророчество продолжает пугать

Секрет живучести предсказаний Геокона кроется в их намеренной неопределенности. «Кровавая Пасха» — это не конкретная дата, а образ, который можно накладывать на любую тревожную весну. Старец говорил о Греции, Америке, Иране — но не называл одну страну, оставляя простор для интерпретаций.

Пока мир сотрясают войны и кризисы, пророчество Геокона будет жить. И каждый год, встречая Пасху, люди будут задаваться вопросом: не эта ли весна станет той самой, о которой предупреждал афонский старец?