Миф о «безопасных» электронных парениях разбит в пух и прах. Судмедэксперт Алексей Решетун заявил: организму плевать, откуда берется никотин — из обычной сигареты или модного вейпа. Риск заполучить рак одинаков. А высказывания о «меньшем зле» — не более чем уловка маркетологов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Судебно-медицинский эксперт Пироговского университета Алексей Решетун развеял иллюзии курильщиков. Многие переходят на вейпы, думая, что спасают легкие. Но, по словам специалиста, для организма нет принципиальной разницы между табачным дымом и аэрозолем из электронной трубки. И те, и другие содержат канцерогены и никотин, вызывающий стойкую зависимость.

Решетун объяснил, что нельзя на 100 процентов предсказать, у кого именно разовьется рак. Это зависит от наследственности, обмена веществ, индивидуальной реакции на химию. Однако достоверно известно: любой продукт с никотином бьет по сердечно-сосудистой, дыхательной и другим системам. И повышает риск онкологии. Утверждения о том, что вейпы «на 95 процентов безопаснее» сигарет, эксперт назвал несостоятельными — для таких выводов нет достаточных статистических данных.

Вывод Решетуна жесток: не обманывайте себя. Организму все равно, сигарета это, вейп или нагревательный табак. Любая никотиносодержащая дрянь медленно убивает вас.

