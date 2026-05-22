Чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов прошел в Подмосковье. Мероприятие провели на территории парк-отеля «Огниково». В нем приняли участие более 150 специалистов в составе 51 команды со всей страны.

Победителей определили в трех дисциплинах: «Разыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».

В общекомандном зачете в категории «Территориальный орган до 3 тыс. сотрудников» победителем признали УФСИН России по Орловской области, в категории «Территориальный орган свыше 3 тыс. сотрудников» лучшим признали УФСИН России по Красноярскому краю.