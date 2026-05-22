Чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов прошел в Подмосковье
В Подмосковье определили лучших кинологов ФСИН
Фото: [пресс-служба ФСИН России по МО]
Чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов прошел в Подмосковье. Мероприятие провели на территории парк-отеля «Огниково». В нем приняли участие более 150 специалистов в составе 51 команды со всей страны.
Победителей определили в трех дисциплинах: «Разыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».
В общекомандном зачете в категории «Территориальный орган до 3 тыс. сотрудников» победителем признали УФСИН России по Орловской области, в категории «Территориальный орган свыше 3 тыс. сотрудников» лучшим признали УФСИН России по Красноярскому краю.
«Поздравляю победителей, призеров и всех участников чемпионата с достойным завершением соревнований. Ваши результаты подтверждают высокий профессионализм, ответственность и отличное взаимодействие со служебными собакам», – сказал начальник УОК ФСИН России генерал-майор внутренней службы Сергей Елисеев.