Сергей Забатурин проверил СИЗО-6 ГУФСИН России по Подмосковью

Прокурор Московской области Сергей Забатурин проверил работу СИЗО-6 ГУФСИН России по Подмосковью. Объект расположен на территории Коломенского округа.

В рамках визита прокурор проверил, соблюдаются ли в СИЗО требования законодательства, режим содержания под стражей, соблюдение прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых.

Также Забатурин оценил работу дежурной части, режимных корпусов, сборного отделения, отряд хозяйственного обслуживания, карцерные помещения и медчасть. Кроме того, он обсудил с руководством объекта выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Московской области.