Нейробиолог объяснил, как подготовить мозг к эпохе искусственного интеллекта

В эпоху искусственного интеллекта человеку важно развивать не только память и скорость мышления, но и более «человеческие» навыки, пишет BBC News. Нейробиолог из Кембриджского университета Ханна Критчлоу считает, что будущее потребует от нас гибкости, эмпатии, креативности и умения спокойно жить в неопределенности.

По ее словам, эмоциональный интеллект и сочувствие напрямую связаны с удовлетворенностью жизнью, отношениями и успехами в учебе. Их можно тренировать — например, начиная с внимательного отношения к собственным эмоциям: что я чувствую, почему и как себе помочь?

Еще один неожиданный фактор — кишечник. Исследования показывают, что более разнообразный микробиом может влиять даже на альтруизм и социальное поведение.

Для креативности Критчлоу советует не забивать день до отказа: блуждание мыслей, прогулки, природа и сон помогают мозгу находить новые идеи. Именно в расслабленном состоянии часто рождаются нестандартные решения.

А чтобы мозг выдерживал нагрузку, ему нужны движение, нормальный сон и питание без избытка сахара и ультрапереработанных продуктов. ИИ становится умнее, но человеческий мозг все еще можно прокачивать — не микрочипом, а привычками.