Патриотическая акция «Посади букву — вырасти смысл» пройдет в парке «Патриот»

Мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры. В его рамках планируется высадить «Азбучную рощу». Так, 150 волонтеров высадят 81 сибирский кедр. Число выбрано неслучайно: это общее количество букв двух древних славянских азбук — буквицы (49 букв) и глаголицы (32 буквы). Также число связано с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Также состоится праздничная литургия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, торжественный митинг с участием почетных гостей, игра «Быль или небылица», освящение места посадки.

Организаторы — АНО «Александровский сад» и Ассоциация «Предприниматели патриоты». Вход на мероприятие свободный. Участие в посадке осуществляется по предварительной регистрации. Подробности доступны на этом сайте.