Стало известно о смерти популярной среди зумеров блогерши Фемцел Королевы

В Сети сообщили о трагедии: 22-летняя блогерша Алиса, известная под ником Фемцел Королева, свела счеты с жизнью в Санкт-Петербурге. Информацию о ее смерти подтвердила подруга девушки Офелия, пишет The Voice. Семья Алисы сейчас вынуждена собирать деньги на похороны.

Фемцел Королева перестала выходить на связь и вести свой телеграм-канал еще 15 мая, а через несколько дней пришло страшное известие. Подруга блогерши попросила уважать горе семьи и не придумывать «шизотеорий» вокруг смерти.

Судя по постам, Алиса глубоко страдала от одиночества и неприятия собственной внешности. Она регулярно критиковала себя и жаловалась на отсутствие парня. Недавно она рассказала о неудачном походе на тусовку, где ее полностью проигнорировали мужчины.

Алиса признавалась, что «страдает» по нескольким молодым людям, но построить с ними отношения она не смогла. Еще она сравнивала себя со сверстницами, которые уже вышли замуж или даже стали мамами. Самое ужасное, что даже после заявлений о намерении свести счеты с жизнью, хейтеры не останавливались и продолжали оскорблять девушку в комментариях.

