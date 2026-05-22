Всемирный потоп все же был? Древние окаменевшие деревья могут хранить следы глобальной катастрофы

Загадочные окаменевшие деревья, найденные в разных районах США, снова подогрели споры о том, мог ли библейский Великий потоп быть реальным событием, пишет Daily Mail со ссылкой на независимого исследователя Эндрю Джонса. Речь идет о так называемых полистратных окаменелостях — древних стволах, которые стоят вертикально и проходят сразу через несколько слоев осадочных пород.

Сторонники библейской версии считают такие находки важной подсказкой. Их аргумент прост: мертвое дерево не может стоять целыми веками, пока вокруг него медленно накапливаются слои земли. Оно сгнило бы или упало. Значит, говорят они, стволы должны были быть быстро погребены мощными потоками грязи, воды и осадков.

Именно здесь возникает связь с Книгой Бытия. Согласно Библии, Бог велел Ною построить ковчег перед катастрофическим Потопом, который покрыл землю, уничтожил почти всю жизнь и сопровождался дождями 40 дней и 40 ночей. Для сторонников этой версии вертикальные деревья в камне выглядят как возможный след мира, пережившего внезапную водную катастрофу.

Такие окаменелости находили в Йеллоустоне, национальном парке Теодора Рузвельта, угольных районах Теннесси, Кентукки и Пенсильвании, а также в других местах. Это и делает историю особенно интригующей: речь не об одном странном дереве, а о повторяющемся явлении.

Официальная наука не считает эти находки доказательством всемирного Потопа. Геологи объясняют их локальными катастрофами: извержениями, речными паводками, оползнями и быстрым накоплением осадков в болотистых районах.

Но даже некоторые геологи признавали: такие деревья действительно указывают на периоды очень быстрого погребения. Поэтому спор не утихает. Для одних это обычная геология, для других — каменный намек на одну из самых известных историй Библии.