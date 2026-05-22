Дроны ВСУ нанесли циничный ночной удар по спящим студентам: подробности трагедии в ЛНР

Стали известны подробности исчезновения 22-летней Оксаны, которая пропала без вести после ночной атаки беспилотников ВСУ по Старобельску. По словам близких, будущий педагог пыталась эвакуироваться из атакованного здания общежития вместе со своей сестрой.

Последний звонок перед ударом беспилотников

В Луганской Народной Республике продолжаются поиски молодой девушки, бесследно исчезнувшей во время массированного налета украинских дронов на Старобельск. Молодой человек 22-летней Оксаны в интервью телеканалу RT поделился деталями их последнего разговора.

По его словам, пара созванивалась буквально за полчаса до трагедии. В 00:30 студентка сообщила, что в городе была объявлена воздушная тревога, но на тот момент все казалось спокойным, и администрация разрешила учащимся вернуться из укрытия по своим комнатам. Однако уже в районе 01:00 по зданию студенческого общежития был нанесен прямой и мощный удар.

Потерялась из виду во время повторных прилетов

Как выяснилось в ходе воссоздания хронологии событий, Оксана не осталась в помещении, а предприняла попытку спастись на открытой местности. Родная сестра пропавшей студентки рассказала, что они вместе выбежали на улицу сразу после первых взрывов. Оксана двигалась впереди.

Всего очевидцы насчитали около пяти или шести прилетов вражеских беспилотников. Во время одной из повторных детонаций крупный осколок снаряда попал сестре в ногу, из-за чего та упала и на мгновение потеряла Оксану из виду в дыму и пыли. После этого след девушки оборвался. Близкие пострадавшей подчеркивают, что Оксана — местная жительница, учится на педагогическом факультете и постоянно проживала в этом корпусе. В настоящий момент волонтеры и родственники прочесывают город, так как в официальных списках раненых в местных больницах девушки до сих пор нет.