Почти 400 тысяч и без диплома: названа самая прибыльная профессия в Подмосковье

Бурильщик и водитель-дальнобойщик стали самыми доходными специалистами в Московской области. По данным «Авито Работы», первая профессия приносит в среднем 200 тысяч рублей в месяц при фиксированном графике, а вторая — почти 392 тысячи при вахтовом методе. При этом в столице лидером рынка стал электрогазосварщик с доходом до 585 тысяч рублей за вахту. Такие данные аналитики предоставили REGIONS .

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги первых четырех месяцев 2026 года и выяснили, какие специалисты в Подмосковье зарабатывают больше всех. Рейтинг неожиданно возглавили представители рабочих профессий.

Среди вакансий с постоянным графиком первое место занял бурильщик. Среднее зарплатное предложение для этой специальности в регионе составило 200 000 рублей в месяц.

Если говорить о вахте, то здесь абсолютный лидер — водитель-дальнобойщик. Ему предлагают в среднем 392 272 рубля в месяц. Вахтовый метод работы значительно повышает доход, но требует от соискателя готовности к длительным командировкам и ненормированному графику.

В столице ситуация иная. Самые высокие зарплаты предлагают:

электрогазосварщику — до 585 000 рублей за вахту

разработчику финтех-группы — 400 000–600 000 рублей в месяц

сетевому инженеру — 450 000 рублей в месяц

Аналитики уточняют: показатель средней предлагаемой оплаты складывается из зарплатных вилок, указанных в вакансиях, и может отличаться от реального дохода с учетом бонусов, премий и прочих выплат. Итоговая сумма во многом зависит от формата занятости, графика, объемов работы и других факторов. Однако тренд очевиден: рабочие профессии с вахтовым методом уверенно обгоняют офисные специальности по уровню дохода.

