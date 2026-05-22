Обвиняемого в смертельном ДТП, совершенном в состоянии опьянения, арестовали в Клину

В Клину арестовали мужчину, который сел за руль пьяным и насмерть сбил человека. Злоумышленника заключили под стражу на срок до 20 июля 2026 года, сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел вечером 20 мая на 68-м километре дороги Лотошино — Суворово — Клин в Клину. На участке находились водитель и пассажир иномарки, которые вышли на обочину из-за поломки автомобиля.

Обвиняемый, находившийся за рулем своей машины в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на обочину и сбил стоявших там людей.

В результате один из них от полученных травм скончался на месте. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель, совершив ДТП, скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело. Личность водителя была установлена, и мужчину задержали.

