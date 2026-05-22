В центре столицы при участии «Контроля Москвы» восстановили здание 1917 года постройки

В Пресненском районе обновили нежилое здание. Ремонтные работы организованы по инициативе Госинспекции по недвижимости.

«Контроль Москвы» принимает участие в обнаружении ветхих построек на территории столицы для их дальнейшего обновления. Благодаря сотрудничеству городских ведомств с пользователями и собственниками подобных строений в Центральном административном округе восстановлено еще одно здание по адресу: Волков переулок, дом 15, строение 2.

Фото: [ Пресс-служба Госинспекции по недвижимости города Москвы ]

«Одноэтажное кирпичное здание 1917 года постройки длительное время пустовало и пребывало в неудовлетворительном состоянии: на момент обследования кирпичная кладка была повреждена, окна отсутствовали. Наши специалисты совместно с собственником обсудили возможность его восстановления и разработали план ремонтных работ», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В настоящее время строение полностью обновили. В дальнейшем владелец планирует открыть в здании медицинское учреждение.

Глава контрольного ведомства отметил, что в 2025 году при содействии Госинспекции по недвижимости в центре столицы было восстановлено 26 ветхих объектов.