Мать бросила в морге, а нашлись дети: волгоградского бойца Слащева опознала сожительница через ДНК

Труп волгоградского бойца Кирилла Слащева так и остался бы невостребованным в морге, если бы не гражданская жена с детьми. Пока родная мать отказывалась забирать останки, ссылаясь на недоверие к опознанию по фото, у погибшего нашлись сожительница и четверо наследников. История обрастает новыми шокирующими подробностями. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Поначалу казалось, что у Слащева никого нет. Мать Ирина публично заявила: не поедет за телом, потому что не видела сына своими глазами. Но теперь выяснилось, что у бойца была гражданская жена, с которой он воспитывал четверых детей. Женщина ушла от него после того, как он ввязался в драку. Он ушел на фронт.

Пока Слащев числился пропавшим без вести, его мать получала за него денежное довольствие и молчала. А гражданская жена, узнав о случившемся, сдала ДНК-тест и отправила в морг для сопоставления. Результатов пока нет, но и она, и родной отец бойца уверены: это именно Кирилл.

