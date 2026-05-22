В рамках программы соцгазификации в Подмосковье построили 5 тыс. км сетей

В Подмосковье в рамках президентской программы социальной газификации «Мособлгаз» построил уже 5 тыс. км газопроводов. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Символическое открытие прошло в Серпуховском СНТ «Присады ИТЭБ». Работы здесь стартовали в начале апреля и завершатся в августе. Протяженность сетей составит 2,1 км. В результате газ появится у 83 жителей.

«Сегодня был пройден важный для нас и жителей рубеж по длине проложенных сетей газоснабжения — 5 тыс. километров. Благодаря этому доступ к ресурсу получили уже 254 тыс. человек», — отметил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

По его словам, в 2026 году в план включили еще 3,1 тыс. населенных пунктов. Число СНТ, включенных в программу, составляет порядка 1,4 тыс.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой котельной в Электростали.