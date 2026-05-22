Resident Evil по-новосибирски: пациенты сравнили переход в горбольнице с хоррор-игрой

Подземный переход между корпусами городской клинической больницы № 34 в Новосибирске шокировал пользователей соцсетей, пишет Om1 Новосибирск . За свой мрачный и пугающий вид его сравнили с хоррор-игрой Resident Evil. Капитальный ремонт здесь обещают уже несколько лет, но состояние перехода до сих пор вызывает вопросы у пациентов и посетителей.

На этой неделе в новосибирских Telegram-каналах завирусилось видео из подземного перехода городской клинической больницы № 34. За свой внешний вид переход уже успели сравнить с популярной игрой ужасов Resident Evil. Темные стены, пугающая атмосфера и общее запустение создают впечатление, будто пациент попал на съемочную площадку фильма ужасов, а не в медицинское учреждение.

Автор видео, который сопровождал по коридору близкого человека, при этом написал в соцсетях благодарность хирургам больницы за их работу. Однако обратить внимание на состояние перехода он не смог, назвав окружение шокирующим. По его мнению, учреждение с профессионалами должно выглядеть более стерильно и чисто, а не напоминать кошмарный сон.

Местные СМИ утверждают: капитальный ремонт перехода анонсируют уже несколько лет. Однако реальное положение дел остается плачевным. В комментариях пользователи отмечают, что такой коридор больше подходит для декораций к тру-крайм фильму, чем для части больницы, где ежедневно проходят пациенты.

