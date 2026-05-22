Богиня любви на пляже: в Испании откопали 2000-летнюю мраморную голову Венеры с разбитым носом

Испанские археологи, копавшиеся в песке пляжа Ла Альмадраба, наткнулись на бесценный артефакт — мраморную голову, которой больше двух тысяч лет. Ученые уверены: это лик самой Венеры, богини любви и плодородия. Идеальная сохранность, если не считать поврежденного носа, заставила специалистов забыть об отдыхе. Об этом сообщает Lenta.ru.

Курортный город Аликанте преподнес сюрприз, который потряс историков. На пляже, где давно ведутся раскопки, из-под земли показался бюст из белого мрамора. Член совета Аликанте Найма Бельджилали сообщила, что находка датируется первым-вторым веками нашей эры. Высота — 22,22 сантиметра, ширина — 19,78 сантиметра. Это, скорее всего, фрагмент большой статуи, которая когда-то украшала виллу богатого римлянина.

Исследователи предполагают, что мастер запечатлел именно Венеру — богиню, которую римляне почитали как мать народа, символ красоты и любви. Несмотря на почтенный возраст (почти 2000 лет), голова отлично сохранилась. Единственный недостаток — разбитый нос, что, впрочем, не мешает видеть изящные черты лица и утонченную работу скульптора.

