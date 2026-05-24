Кто станет «Божьим помазанником»? Три версии о будущем царе из пророчеств черниговского старца

В Чернигове в середине XX века жил старец, чьи пророчества и сегодня, в 2026 году, вызывают бурные споры. Преподобный Лаврентий Черниговский (в миру Лука Проскура, 1868–1950 гг.) пережил революцию, гонения на церковь и две мировые войны. Но главное, что он оставил после себя, — это удивительные по своей детализации предсказания о будущем России. Особое место среди них занимает образ грядущего православного царя, «Божьего помазанника», которого, по словам старца, будет бояться даже сам Антихрист, передается в материале РИА Новости .

Кем был черниговский провидец

Преподобный Лаврентий (в миру Лука Евсеевич Проскура) родился в 1868 году в бедной крестьянской семье под Черниговом. Рано потеряв отца, он уже в 14 лет стал регентом церковного хора. После смерти матери отказался от наследства и ушел в монастырь, где в 45 лет принял постриг с именем Лаврентий. В 1920-е годы, когда только в Черниговской губернии расстреляли около 80 священников, он стал одним из духовных лидеров региона. В 1936 году его арестовали, но после освобождения он продолжил тайно принимать верующих по ночам, скрываясь в небольшом домике.

Скончался старец в Крещение, 6 января 1950 года, а в 1993 году его канонизировали. Но уже при жизни современники вспоминали его как человека прозорливого, строгого и часто плачущего о судьбах людей.

«Русского царя будет бояться сам Антихрист»

Главное и самое поразительное пророчество Лаврентия Черниговского касается будущего России. Он утверждал, что страна не просто переживет все потрясения, но и станет могучей державой, «окормлять» которую будет православный самодержец, посланник Божий.

«Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет царь православный, Божий помазанник. Благодаря ему в России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на православную Церковь не будет», — пересказывал слова старца схиархимандрит Феофан.

Но дальше шло утверждение, которое и сегодня заставляет экспертов ломать голову: «Русского Православного царя будет бояться даже сам антихрист. А другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью антихриста и испытают все ужасы и муки, написанные в Священном Писании».

Кто он, «посланник Господа»?

Вокруг этих слов вот уже несколько десятилетий не утихают споры. По словам аналитиков, рассматриваются две основные версии: тот самый царь либо уже был, либо руководит государством сейчас, либо его приход только предстоит.

Старец, судя по всему, говорил не о восстановлении монархии в ее историческом виде, а о появлении лидера совершенно иного, сакрального масштаба. Он должен объединить славянские народы и вернуть Россию к ее духовным истокам.

Восстановление храмов и явление антихриста

Другое пророчество Лаврентия касалось восстановления храмов. Он утверждал, что перед наступлением самых тяжелых времен в России начнется их активное строительство и восстановление: «Будут золотить купола как храмов, так и колоколен, а когда закончат главный, то наступит время воцарения Антихриста. … Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда, а ходить в те храмы нельзя будет». Сегодня, наблюдая за масштабным строительством и реставрацией церквей по всей стране, многие вспоминают именно эти слова.

Что касается самого Антихриста, то, по свидетельству старца, он будет реальной исторической фигурой, всемирным правителем, который придет к власти в результате глобальной войны.

«Придет время, когда будут биться-биться и начнется война всемирная. А в самый разгар скажут: давай изберем себе одного царя на всю вселенную. И изберут!» — предупреждал старец.

Он называл его «главным миротворцем» и предостерегая: «Как только будут голосовать за одного во всем мире, знайте, что это уже он самый и что голосовать нельзя».

Пророчества и современность

В свете событий 2020-х годов пророчества Лаврентия Черниговского приобретают новое, порой пугающее звучание. Он предсказывал, что разделение России, Украины и Белоруссии, которое невозможно так же, как невозможно разделить Святую Троицу, приведет к катастрофическим последствиям. Сегодня, когда эти узы оказались разорваны, а конфликт между братскими народами полыхает, многие видят в его словах прямое указание на происходящее.

Главное, что остается после знакомства с пророчествами Лаврентия, — это не только страх перед грядущими испытаниями, но и твердая надежда на возрождение России и приход лидера, которому суждено изменить ход истории.