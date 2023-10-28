«Кухня больше комнаты»: в Подмосковье стали популярны новые форматы жилья

По данным агентства Циан, в последние пять лет средняя площадь продаваемых квартир в России сократилась на 18%. Специалисты говорят, что это связано не только с желанием сэкономить. Дело в том, что современные решения помогают даже на небольшой площади жить комфортно.

ХОЗЯИН – БАРИН

Вице-президент Гильдии риелторов Московской области, директор компании «Удачный выбор» в Раменском Ольга Власова говорит, что сейчас люди чаще выбирают более скромное по метражу жилье, чем пять лет назад. Например, не так давно застройщики предлагали однокомнатные квартиры с огромной для однушек площадью – до 56 кв. м.

Сейчас заметен обратный тренд. Зато новые форматы позволяют даже маленькую площадь использовать рационально.

«Например, на вторичном рынке пользуются спросом однушки от 33 кв. м, двушки в 43–44 кв. м. В новостройке можно купить квартиру в 40–42 кв. м для самостоятельной планировки: разделить ее можно как угодно», – объясняет эксперт.

Популярностью пользуются новые форматы жилья. Об этом говорит гендиректор агентства недвижимости «Мегаполис-Сервис Мытищи» Вера Ларионова.

«Больше стало однокомнатных квартир-студий, где комната и кухня совмещены. Кроме того, в моде евротрешки: в них делают две отдельные спальни, а гостиную также объединяют с кухней», – говорит риелтор.

Площади тоже стали распределять по-новому: некоторые варианты кажутся неожиданными, но на деле очень удобны.

«В некоторых квартирах кухню делают больше комнаты. Если в однокомнатных хрущевках кухня могла иметь площадь 5 кв. м, а комната – 18, то сейчас, наоборот, спальня может уместиться на 7 кв. м, зато кухне отводят 11–12 кв. м. Для многих такая планировка комфортнее, чем привычная», – добавляет Вера Ларионова.

УВЕЛИЧИТЬ И РАЗДЕЛИТЬ

Рационально распределить пространство и зрительно его расширить помогает правильная отделка. Дизайнер интерьера Александра Маслова советует использовать отражающие материалы. Глянцевая плитка на стене, которая отражает свет, визуально делает более просторной даже самую маленькую кухню или ванную.

«В свою очередь, окна в пол и другие прозрачные элементы зрительно увеличивают высоту помещения. У меня был такой кейс: я оформляла межкомнатные двери в квартире с низкими потолками. Двери сделали прозрачными, и над каждой дверью разместили небольшое окошко. Эффект был отличный», – рассказывает дизайнер.

А если вы хотите в однокомнатной квартире выделить разные пространства, это тоже можно сделать красиво.

«Можно зрительно разделить зоны с помощью обоев разных цветов или поставив посреди комнаты диван. А вот ставить шкаф в качестве перегородки не стоит: это плохо смотрится, а места станет еще меньше», – предупреждает эксперт.

Без крайностей

Риелтор Ольга Власова говорит, что в некоторых новых домах появились ну очень маленькие квартиры: например, даже площадь трешек не превышает 54–56 кв. м. Но такой минимализм интереса у покупателей не вызвал. Такие квартиры берут под перепланировку или для сдачи в аренду.