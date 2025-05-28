Курбан-Байрам 2025: дата и основные традиции праздника жертвоприношения
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Курбан-Байрам — один из важнейших мусульманских праздников, символизирующий жертвенность и покорность Всевышнему.
Курбан-Байрам — один из важнейших мусульманских праздников, символизирующий жертвенность и покорность Всевышнему.
В этой статье рассмотрим:
- суть и историю праздника,
- на какую дату выпадает Курбан-Байрам в 2025 году,
- в каких регионах России он объявлен выходным днем,
- когда совершается обряд жертвоприношения.
Курбан-Байрам — главный праздник жертвоприношения в исламе
Этот торжественный день занимает особое место в мусульманской традиции.
«Название праздника происходит от тюркских слов: „Курбан“ (жертва) и „Байрам“ (праздник). На арабском его называют Ид аль-Адха — „праздник жертвы“. Другое толкование термина „Курбан“ — „приближение к Богу“, — поясняет блогер Анастасия Ампилова.
Фото: [freepik.com]
«Курбан-Байрам имеет огромное духовное значение для каждого мусульманина. Во многих исламских странах этот день — официальный выходной. В России его также отмечают на государственном уровне в ряде регионов», — отмечает Герман Барух, президент благотворительного фонда «Альтаф» и правоверный мусульманин.
Дата празднования Курбан-Байрама в 2025 году
Курбан-Байрам не имеет фиксированной даты и отмечается по лунному календарю:
- на 10-й день месяца Зуль-хиджа,
- через 70 дней после Ураза-Байрама (праздника окончания поста в месяце Рамадан),
- в память о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама).
В 2025 году праздник начнется вечером в пятницу, 6 июня, и продлится до 10 июня включительно.
Фото: [istockphoto.com]
Почему праздник длится несколько дней?
- Необходимо успеть навестить всех родственников (за один день это невозможно).
- Верующие читают специальные молитвы и слушают проповеди.
- Важно раздавать милостыню (садака) и угощать нуждающихся.
«Традиция растягивать празднование на несколько дней связана с тем, что мусульманин должен проявить щедрость, успеть помочь бедным и укрепить семейные узы», — объясняет Анастасия Ампилова.
Фото: [istockphoto.com]
История Курбан-Байрама — легенда о пророке Ибрахиме (Аврааме) и его испытании
История праздника Курбан-Байрам берет начало из 37-й суры Корана, где рассказывается о великом испытании пророка Ибрахима (в Библии — Авраама).
«Ибрахим долгое время оставался бездетным, и лишь в 86 лет у него родился первый сын — Исмаил. Однажды ночью пророку явилось откровение: Всевышний повелел ему принести в жертву своего единственного, горячо любимого сына. Несмотря на душевные муки, Ибрахим не ослушался воли Аллаха и вместе с Исмаилом отправился в долину Мина. Оба были готовы исполнить повеление, но в последний момент Всевышний остановил Ибрахима, сказав, что он доказал свою преданность. Вместо сына в жертву был принесен баран», — объясняет Герман Барух.
Фото: [сommons.wikimedia]
Символическое значение события
- Жертвоприношение барана стало знаком милости Аллаха.
- На месте этого события позже была основана Мекка — священный город, куда ежегодно совершают хадж миллионы мусульман.
- Ибрахим прошел испытание, доказав, что истинная вера требует полной покорности Богу.
Главная суть праздника
Курбан-Байрам напоминает верующим о важных духовных принципах:
1. Преданность Аллаху — как высшая форма поклонения.
2. Милосердие и щедрость — жертвенное животное делят на три части:
- для семьи,
- для родственников и друзей,
- для нуждающихся.
Отказ от крайностей — в исламе недопустимы человеческие жертвы, важнее духовная чистота и добрые дела.
Фото: [istockphoto.com]
Эта история учит, что для приближения к Богу не нужны жертвы людьми — главное быть добродетельным, соблюдать заповеди и помогать ближним
Подготовка к празднику Курбан-Байрам
За 20 дней до Курбан-Байрама начинается духовная и бытовая подготовка:
✔ Запрещено:
- стричься и бриться,
- устраивать шумные застолья,
- надевать новую одежду.
✔ Рекомендуется:
- соблюдать благочестивое поведение,
- совершить хадж (для тех, кто имеет возможность),
- готовиться к обряду жертвоприношения.
Фото: [istockphoto.com]
«Многие мусульмане стремятся отправиться в Мекку, в долину Мина, чтобы совершить хадж — это важная часть подготовки к празднику», — поясняет Герман Барух.
Порядок проведения праздничного дня
1. Утренние ритуалы
- Полное омовение (гусль) перед рассветом.
- Чистая или новая одежда (желательно из натуральных тканей).
- Использование благовоний (аттар).
2. Молитва и проповедь
- Совершение намаза в мечети с первыми лучами солнца.
- Завтрак (легкая пища перед дальнейшими обрядами).
- Посещение второй проповеди, которую проводит имам.
Фото: [istockphoto.com]
3. Посещение кладбища
- Приведение в порядок могил родственников.
- Чтение молитв за усопших.
4. Жертвоприношение (курбан)
- Заклание барана (или другого разрешенного животного).
- Если нет возможности купить животное, можно объединиться с родственниками или соседями.
Праздничное застолье и распределение мяса
✔ Традиции приготовления пищи:
- Мясо жертвенного животного готовят разными способами.
- Обязательны сладости (особенно для детей).
- Запрещены алкогольные напитки — только чай, соки, компоты и мясной бульон.
Фото: [istockphoto.com]
✔ Распределение мяса:
- ⅓ — бедным и нуждающимся (садака).
- ⅓ — родным, друзьям и соседям.
- ⅓ — оставляют для семьи.
«В мусульманских регионах принято обмениваться угощениями, поэтому у каждого на столе оказывается разнообразная еда», — отмечает Герман Барух.
Последующие дни праздника
- Посещение дальних родственников.
- Гостеприимство — угощение гостей блюдами из жертвенного мяса.
- Продолжение праздничных трапез (еда должна быть свежей).
Фото: [istockphoto.com]
Что запрещено в Курбан-Байрам?
❌ Носить грязную или неопрятную одежду.
❌ Заниматься тяжелым физическим трудом.
❌ Ругаться, сквернословить или обижать других.
❌ Жадничать — отказывать в милостыне и помощи нуждающимся.
Фото: [freepik.com]
Жертвенное животное на Курбан-Байрам: правила выбора и подготовки
Требования к жертвенному животному
Перед праздником мусульмане тщательно выбирают животное для жертвоприношения. Оно должно соответствовать строгим требованиям:
✔ Обязательные условия:
- Возраст не менее 1 года
- Полное здоровье
- Хорошая упитанность
- Отсутствие серьезных физических дефектов
❌ Неприемлемые недостатки:
- Слепота (на один или оба глаза)
- Отсутствие ушей или значительной части хвоста
- Сломанные рога (если повреждена большая часть)
- Серьезные проблемы с зубами
- Хромота (сильно выраженная)
✔ Допустимые незначительные изъяны:
- Небольшие повреждения рогов
- Несколько поврежденных зубов
- Легкая хромота
Фото: [freepik.com]
Разрешенные виды животных
Для жертвоприношения подходят только определенные виды домашнего скота:
- Верблюды (не моложе 5 лет)
- Коровы/быки (не моложе 2 лет)
- Буйволы (не моложе 2 лет)
- Овцы (не моложе 1 года)
- Козы (не моложе 1 года)
Фото: [freepik.com]
Примечание: одно крупное животное (верблюд, корова, буйвол) может быть принесено в жертву от имени 7 человек.
Подготовка животного к обряду
За 2-3 дня до праздника:
1. Животное переводят в чистое специальное помещение
2. Обеспечивают улучшенное кормление
3. Отделяют от основного стада
4. Иногда украшают: яркими лентами или краской, ожерельями, колокольчиками, защитными амулетами
Фото: [istockphoto.com]
Регионы России с официальным выходным днём
В следующих субъектах РФ Курбан-Байрам является официальным нерабочим днём:
Республики Северного Кавказа:
1. Дагестан
2. Чечня
3. Ингушетия
4. Кабардино-Балкария
5. Карачаево-Черкесия
Другие регионы:
1. Татарстан
2. Башкортостан
3. Адыгея
4. Крым
В этих регионах праздничные мероприятия проходят особенно масштабно, с участием официальных лиц и организацией массовых намазов.
Фото: [istockphoto.com]
Празднование Курбан-Байрама в России: традиции и современные практики
Организация праздничных мероприятий
В России Курбан-Байрам отмечается согласно утвержденному распорядку, который разрабатывают региональные духовные управления мусульман.
Пример праздничного расписания (на основе программы в Казани)
Время
Мероприятие
Описание
02:00
Утренний намаз (Фаджр)
Первая молитва дня
03:00
Праздничный вагаз (проповедь)
Наставления имама о смысле праздника
03:30
Гает-намаз (Ид-намаз)
Специальная праздничная молитва
03:40
Проповедь на арабском, чтение Корана
Разъяснение традиций и духовных уроков Курбан-Байрама
Фото: [istockphoto.com]
Особенности проведения в разных городах
✔ Москва
- Соборная мечеть становится центром торжеств
- Организуются временные площадки для жертвоприношений
- Проводятся благотворительные акции
✔ Казань
- Кул-Шариф и другие мечети принимают тысячи верующих
- Власти помогают с организацией убоя и распределения мяса
✔ Уфа
- Работает специальный онлайн-сервис для заказа жертвоприношения
- Действуют мобильные забойные пункты
Фото: [istockphoto.com]
Современные тенденции в праздновании
Цифровизация обрядов
- Возможность дистанционного участия в жертвоприношении
- Онлайн-трансляции праздничных намазов
Социальные инициативы
- Бесплатное распределение мяса среди малоимущих
- Совместные проекты с благотворительными фондами
Инфраструктурная поддержка
- Временные забойные комплексы с ветеринарным контролем
- Логистические центры для хранения и распределения мяса
Фото: [freepik.com]
«Современные технологии позволяют соблюсти все традиции, даже если человек не может лично присутствовать на обряде», — отмечают в Духовном управлении мусульман РФ.
Государственное участие
- В регионах с мусульманским большинством организуются официальные мероприятия
- Обеспечивается общественный порядок во время массовых скоплений людей
- Власти помогают в решении организационных вопросов
Фото: [freepik.com]
Интересные факты
- В Саудовской Аравии более 2 миллионов паломников совершают хадж перед Курбан-Байрамом.
- В Палестине и некоторых других странах праздник длится до 4 дней.
- Согласно фетвам, если верующий не может принести жертву, ему нужно помочь другим способом (например, раздать милостыню).
Фото: [istockphoto.com]
Курбан-Байрам: популярные вопросы и ответы
1. Когда отмечают Курбан-Байрам в 2025 году?
- В 2025 году праздник начинается вечером 6 июня (10-е число месяца Зуль-хиджа по хиджре) и длится 3-4 дня.
- День Арафат (9 Зуль-хиджа) приходится на 5 июня.
2. Почему дата меняется по григорианскому календарю?
- Исламский календарь (хиджра) короче григорианского на 10-11 дней, поэтому дата ежегодно сдвигается. Например, в 2024 году праздник был 16 июня, а в 2026 будет 26 мая.
3. Какие животные подходят для жертвоприношения?
- Обычно закалывают: овец, коз, коров, быков или верблюдов.
- Животное должно быть здоровым, без серьезных дефектов (например, хромоты или отсутствия зубов).
Фото: [freepik.com]
4. Как распределяют мясо?
- Треть — бедным (закят)
- Треть — родственникам и друзьям
- Треть оставляют семье
5. Можно ли заменить забой животного денежным пожертвованием?
- По мнению совета улемов, это допустимо только в исключительных случаях (например, для жителей городов, где нет условий для забоя). Но лучше принести в жертву животное, если есть возможность.
6. В чем суть праздника?
Курбан-Байрам напоминает о покорности Ибрагима (Авраама) Аллаху, когда он был готов принести в жертву сына. В последний момент Аллах заменил жертву на барана.
7. Что такое такбир и когда его читают?
Такбир («Аллаху акбар!») — это прославление Бога. Его произносят:
- С утра дня Арафат (5 июня)
- До последнего дня ташрик (11 июня)
8. Обязательно ли резать животное самому?
- Нет, можно поручить это верующему, который знает правила. Главное — произнести имя Аллаха при забое.
Фото: [istockphoto.com]
9. Куда девают шкуру животного?
- Шкуру можно отдать в мечеть или продать, а деньги пожертвовать бедным. Нельзя использовать ее для личной выгоды.
10. Как отмечают праздник в России?
- В Татарстане, Башкортостане, Дагестане и других регионах это официальный выходной.
- Муфтии проводят праздничные намазы (например, в Москве — в Соборной мечети).
11. Чем отличается Курбан-Байрам от Ураза-Байрам?
- Ураза-Байрам — праздник разговения после поста в Рамадан.
- Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения, связанный с хаджем.
12. Что делают в дни ташрик (11-13 Зуль-хиджа)?
- Продолжают произносить такбир
- Нельзя поститься — эти дни для радости и угощения близких.