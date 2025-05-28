Курбан-Байрам 2025: дата и основные традиции праздника жертвоприношения

Курбан-Байрам — один из важнейших мусульманских праздников, символизирующий жертвенность и покорность Всевышнему.

Курбан-Байрам — один из важнейших мусульманских праздников, символизирующий жертвенность и покорность Всевышнему.

В этой статье рассмотрим:

суть и историю праздника,

на какую дату выпадает Курбан-Байрам в 2025 году,

в каких регионах России он объявлен выходным днем,

когда совершается обряд жертвоприношения.

Курбан-Байрам — главный праздник жертвоприношения в исламе

Этот торжественный день занимает особое место в мусульманской традиции.

«Название праздника происходит от тюркских слов: „Курбан“ (жертва) и „Байрам“ (праздник). На арабском его называют Ид аль-Адха — „праздник жертвы“. Другое толкование термина „Курбан“ — „приближение к Богу“, — поясняет блогер Анастасия Ампилова.

Фото: [ freepik.com ]

«Курбан-Байрам имеет огромное духовное значение для каждого мусульманина. Во многих исламских странах этот день — официальный выходной. В России его также отмечают на государственном уровне в ряде регионов», — отмечает Герман Барух, президент благотворительного фонда «Альтаф» и правоверный мусульманин.

Дата празднования Курбан-Байрама в 2025 году

Курбан-Байрам не имеет фиксированной даты и отмечается по лунному календарю:

на 10-й день месяца Зуль-хиджа,

через 70 дней после Ураза-Байрама (праздника окончания поста в месяце Рамадан),

в память о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама).

В 2025 году праздник начнется вечером в пятницу, 6 июня, и продлится до 10 июня включительно.

Фото: [ istockphoto.com ]

Почему праздник длится несколько дней?

Необходимо успеть навестить всех родственников (за один день это невозможно).

Верующие читают специальные молитвы и слушают проповеди.

Важно раздавать милостыню (садака) и угощать нуждающихся.

«Традиция растягивать празднование на несколько дней связана с тем, что мусульманин должен проявить щедрость, успеть помочь бедным и укрепить семейные узы», — объясняет Анастасия Ампилова.

Фото: [ istockphoto.com ]

История Курбан-Байрама — легенда о пророке Ибрахиме (Аврааме) и его испытании

История праздника Курбан-Байрам берет начало из 37-й суры Корана, где рассказывается о великом испытании пророка Ибрахима (в Библии — Авраама).

«Ибрахим долгое время оставался бездетным, и лишь в 86 лет у него родился первый сын — Исмаил. Однажды ночью пророку явилось откровение: Всевышний повелел ему принести в жертву своего единственного, горячо любимого сына. Несмотря на душевные муки, Ибрахим не ослушался воли Аллаха и вместе с Исмаилом отправился в долину Мина. Оба были готовы исполнить повеление, но в последний момент Всевышний остановил Ибрахима, сказав, что он доказал свою преданность. Вместо сына в жертву был принесен баран», — объясняет Герман Барух.

Фото: [ сommons.wikimedia ]

Символическое значение события

Жертвоприношение барана стало знаком милости Аллаха.

На месте этого события позже была основана Мекка — священный город, куда ежегодно совершают хадж миллионы мусульман.

Ибрахим прошел испытание, доказав, что истинная вера требует полной покорности Богу.

Главная суть праздника

Курбан-Байрам напоминает верующим о важных духовных принципах:

1. Преданность Аллаху — как высшая форма поклонения.

2. Милосердие и щедрость — жертвенное животное делят на три части:

для семьи,

для родственников и друзей,

для нуждающихся.

Отказ от крайностей — в исламе недопустимы человеческие жертвы, важнее духовная чистота и добрые дела.

Фото: [ istockphoto.com ]

Эта история учит, что для приближения к Богу не нужны жертвы людьми — главное быть добродетельным, соблюдать заповеди и помогать ближним

Подготовка к празднику Курбан-Байрам

За 20 дней до Курбан-Байрама начинается духовная и бытовая подготовка:

✔ Запрещено:

стричься и бриться,

устраивать шумные застолья,

надевать новую одежду.

✔ Рекомендуется:

соблюдать благочестивое поведение,

совершить хадж (для тех, кто имеет возможность),

готовиться к обряду жертвоприношения.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Многие мусульмане стремятся отправиться в Мекку, в долину Мина, чтобы совершить хадж — это важная часть подготовки к празднику», — поясняет Герман Барух.

Порядок проведения праздничного дня

1. Утренние ритуалы

Полное омовение (гусль) перед рассветом.

Чистая или новая одежда (желательно из натуральных тканей).

Использование благовоний (аттар).

2. Молитва и проповедь

Совершение намаза в мечети с первыми лучами солнца.

Завтрак (легкая пища перед дальнейшими обрядами).

Посещение второй проповеди, которую проводит имам.

Фото: [ istockphoto.com ]

3. Посещение кладбища

Приведение в порядок могил родственников.

Чтение молитв за усопших.

4. Жертвоприношение (курбан)

Заклание барана (или другого разрешенного животного).

Если нет возможности купить животное, можно объединиться с родственниками или соседями.

Праздничное застолье и распределение мяса

✔ Традиции приготовления пищи:

Мясо жертвенного животного готовят разными способами.

Обязательны сладости (особенно для детей).

Запрещены алкогольные напитки — только чай, соки, компоты и мясной бульон.

Фото: [ istockphoto.com ]

✔ Распределение мяса:

⅓ — бедным и нуждающимся (садака).

⅓ — родным, друзьям и соседям.

⅓ — оставляют для семьи.

«В мусульманских регионах принято обмениваться угощениями, поэтому у каждого на столе оказывается разнообразная еда», — отмечает Герман Барух.

Последующие дни праздника

Посещение дальних родственников.

Гостеприимство — угощение гостей блюдами из жертвенного мяса.

Продолжение праздничных трапез (еда должна быть свежей).

Фото: [ istockphoto.com ]

Что запрещено в Курбан-Байрам?

❌ Носить грязную или неопрятную одежду.

❌ Заниматься тяжелым физическим трудом.

❌ Ругаться, сквернословить или обижать других.

❌ Жадничать — отказывать в милостыне и помощи нуждающимся.

Фото: [ freepik.com ]

Жертвенное животное на Курбан-Байрам: правила выбора и подготовки

Требования к жертвенному животному

Перед праздником мусульмане тщательно выбирают животное для жертвоприношения. Оно должно соответствовать строгим требованиям:

✔ Обязательные условия:

Возраст не менее 1 года

Полное здоровье

Хорошая упитанность

Отсутствие серьезных физических дефектов

❌ Неприемлемые недостатки:

Слепота (на один или оба глаза)

Отсутствие ушей или значительной части хвоста

Сломанные рога (если повреждена большая часть)

Серьезные проблемы с зубами

Хромота (сильно выраженная)

✔ Допустимые незначительные изъяны:

Небольшие повреждения рогов

Несколько поврежденных зубов

Легкая хромота

Фото: [ freepik.com ]

Разрешенные виды животных

Для жертвоприношения подходят только определенные виды домашнего скота:

Верблюды (не моложе 5 лет)

Коровы/быки (не моложе 2 лет)

Буйволы (не моложе 2 лет)

Овцы (не моложе 1 года)

Козы (не моложе 1 года)

Фото: [ freepik.com ]

Примечание: одно крупное животное (верблюд, корова, буйвол) может быть принесено в жертву от имени 7 человек.

Подготовка животного к обряду

За 2-3 дня до праздника:

1. Животное переводят в чистое специальное помещение

2. Обеспечивают улучшенное кормление

3. Отделяют от основного стада

4. Иногда украшают: яркими лентами или краской, ожерельями, колокольчиками, защитными амулетами

Фото: [ istockphoto.com ]

Регионы России с официальным выходным днём

В следующих субъектах РФ Курбан-Байрам является официальным нерабочим днём:

Республики Северного Кавказа:

1. Дагестан

2. Чечня

3. Ингушетия

4. Кабардино-Балкария

5. Карачаево-Черкесия

Другие регионы:



1. Татарстан

2. Башкортостан

3. Адыгея

4. Крым

В этих регионах праздничные мероприятия проходят особенно масштабно, с участием официальных лиц и организацией массовых намазов.

Фото: [ istockphoto.com ]

Празднование Курбан-Байрама в России: традиции и современные практики

Организация праздничных мероприятий

В России Курбан-Байрам отмечается согласно утвержденному распорядку, который разрабатывают региональные духовные управления мусульман.

Пример праздничного расписания (на основе программы в Казани)

Время Мероприятие Описание 02:00 Утренний намаз (Фаджр) Первая молитва дня 03:00 Праздничный вагаз (проповедь) Наставления имама о смысле праздника 03:30 Гает-намаз (Ид-намаз) Специальная праздничная молитва 03:40 Проповедь на арабском, чтение Корана Разъяснение традиций и духовных уроков Курбан-Байрама

Фото: [ istockphoto.com ]

Особенности проведения в разных городах

✔ Москва

Соборная мечеть становится центром торжеств

Организуются временные площадки для жертвоприношений

Проводятся благотворительные акции

✔ Казань

Кул-Шариф и другие мечети принимают тысячи верующих

Власти помогают с организацией убоя и распределения мяса

✔ Уфа

Работает специальный онлайн-сервис для заказа жертвоприношения

Действуют мобильные забойные пункты

Фото: [ istockphoto.com ]

Современные тенденции в праздновании

Цифровизация обрядов

Возможность дистанционного участия в жертвоприношении

Онлайн-трансляции праздничных намазов

Социальные инициативы

Бесплатное распределение мяса среди малоимущих

Совместные проекты с благотворительными фондами

Инфраструктурная поддержка

Временные забойные комплексы с ветеринарным контролем

Логистические центры для хранения и распределения мяса

Фото: [ freepik.com ]

«Современные технологии позволяют соблюсти все традиции, даже если человек не может лично присутствовать на обряде», — отмечают в Духовном управлении мусульман РФ.

Государственное участие

В регионах с мусульманским большинством организуются официальные мероприятия

Обеспечивается общественный порядок во время массовых скоплений людей

Власти помогают в решении организационных вопросов

Фото: [ freepik.com ]

Интересные факты

В Саудовской Аравии более 2 миллионов паломников совершают хадж перед Курбан-Байрамом.

В Палестине и некоторых других странах праздник длится до 4 дней.

Согласно фетвам, если верующий не может принести жертву, ему нужно помочь другим способом (например, раздать милостыню).

Фото: [ istockphoto.com ]

Курбан-Байрам: популярные вопросы и ответы

1. Когда отмечают Курбан-Байрам в 2025 году?

В 2025 году праздник начинается вечером 6 июня (10-е число месяца Зуль-хиджа по хиджре) и длится 3-4 дня.

День Арафат (9 Зуль-хиджа) приходится на 5 июня.

2. Почему дата меняется по григорианскому календарю?

Исламский календарь (хиджра) короче григорианского на 10-11 дней, поэтому дата ежегодно сдвигается. Например, в 2024 году праздник был 16 июня, а в 2026 будет 26 мая.

3. Какие животные подходят для жертвоприношения?

Обычно закалывают: овец, коз, коров, быков или верблюдов.

Животное должно быть здоровым, без серьезных дефектов (например, хромоты или отсутствия зубов).

Фото: [ freepik.com ]

4. Как распределяют мясо?

Треть — бедным (закят)

Треть — родственникам и друзьям

Треть оставляют семье

5. Можно ли заменить забой животного денежным пожертвованием?

По мнению совета улемов, это допустимо только в исключительных случаях (например, для жителей городов, где нет условий для забоя). Но лучше принести в жертву животное, если есть возможность.

6. В чем суть праздника?

Курбан-Байрам напоминает о покорности Ибрагима (Авраама) Аллаху, когда он был готов принести в жертву сына. В последний момент Аллах заменил жертву на барана.

7. Что такое такбир и когда его читают?

Такбир («Аллаху акбар!») — это прославление Бога. Его произносят:

С утра дня Арафат (5 июня)

До последнего дня ташрик (11 июня)

8. Обязательно ли резать животное самому?

Нет, можно поручить это верующему, который знает правила. Главное — произнести имя Аллаха при забое.

Фото: [ istockphoto.com ]

9. Куда девают шкуру животного?

Шкуру можно отдать в мечеть или продать, а деньги пожертвовать бедным. Нельзя использовать ее для личной выгоды.

10. Как отмечают праздник в России?

В Татарстане, Башкортостане, Дагестане и других регионах это официальный выходной.

Муфтии проводят праздничные намазы (например, в Москве — в Соборной мечети).

11. Чем отличается Курбан-Байрам от Ураза-Байрам?

Ураза-Байрам — праздник разговения после поста в Рамадан.

Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения, связанный с хаджем.

12. Что делают в дни ташрик (11-13 Зуль-хиджа)?