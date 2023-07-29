«Лечил меня карасями»: женщина потеряла единственного сына на СВО

Артем Костомаров успел прожить всего 21 год, но сделал в жизни многое: в детстве лечил маму как мог, а уже будучи взрослым, спас полсотни человек ценой своей жизни.

Артем родился в Орловской области, селе Липовец Покровского района. Он был единственным ребенком в семье. Мама парня, Наталья, вспоминает, каким ее сын был непоседой, и как всегда стремился быть в центре внимания.

Вылечил маму карасями

В селе, где жил будущий герой, нет спортивных клубов, поэтому ни в какой секции позаниматься не пришлось. Но спорт Костомаров все равно любил.

«Сын вместе с друзьями очень много времени проводил на стадионе. В летнее время это был футбол и волейбол, а в зимнее — лыжи. Три года он занимался вольной борьбой, но потом тренер уехал из нашего села», — отмечает Наталья в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Из главных увлечений парня была рыбалка: он мог просидеть на пруду целый день. Да и улов приносил, еще будучи младшим школьником.

«Был такой случай, у меня открылся пиелонефрит, поднялась высокая температура, есть вообще не хотелось. Я лежала и не вставала, а 7-летний Артем принес карасей, и моя мама их пожарила. Он просил, чтобы я попробовала. Я, конечно же, немного поела. На следующий день мне стало немного лучше, и я начала ходить. Так Артем бегал, радовался и всем говорил, что он вылечил меня карасями», — улыбается Наталья.

В школе Костомаров учился хорошо, всегда участвовал в соревнованиях. По словам Натальи, все школьные награды и грамоты на тот момент были выиграны с участием Артема. А в седьмом классе Артем загорелся желанием стать спасателем.

Фото: [ из личного архива семьи Костомаровых ]

«Мне идет военная форма»

Желание работать в МЧС Наталье понятно. У Артема была старшая двоюродная сестра. Она дружила с мальчиком Сашей, который учился на спасателя. Артем тоже с ним общался, и ему нравилось все, что рассказывал Саша.

«А особенно Артему нравилось ходить в форме. Еще в первом классе мы сделали его фото в военной форме с автоматом. И он, уже взрослый, ходил, и смотря на свой портрет на стене, говорил: «Мамуль, ну ведь идет мне военная форма!» — вспоминает наша собеседница.

Закончив девять классов, Костомаров поступил в Курский автотехнический колледж на профессию техник-спасатель и с легкостью сдал все нормативы. По словам матери, профессия спасателя очень привлекала Артема не только из-за старшего товарища.

«Он всегда выручал своих друзей из любой беды. Видимо, за это его все ценили. Закончив первый курс и сдав экзамен, Артем и еще несколько одногруппников стояли на остановке, ждали маршрутку, и на их глазах произошла авария. Два подростка разбились на мотоцикле. Артем и его друзья вызвали скорую и полицию, пытались оказать им помощь. За это Артем получил благодарственное письмо», — отмечает Наталья.

Фото: [ из личного архива семьи Костомаровых ]

Неожиданная армия

А 30 июня 2020 года Артем получил диплом и готовился поступать дальше в институт, но 12 июля его неожиданно забрали в армию. Три месяца он был в Коврове. Из-за ковида на присягу родных не пустили. Потом Артема отправили во Владикавказ. Но там он пробыл недолго: сдав экзамен, Артем освоил профессию механик-водитель БМП-2 (боевой машины пехоты — Прим. ред.), и его перевели в город Гусев Калининградской области.

Как говорит Костомарова, частью ее сын был очень доволен. Говорил, что нашел там настоящих друзей и что они решили остаться на контракт.

«Я уговаривала не делать этого, но Артем очень упертый, если что решил, так и сделает. И 23 апреля 2021 года он прислал мне фото военного билета и пояснил что он теперь контрактник», — вспоминает мать.

Артему нравилось служить. Тем летом в армии были учения «Запад-2021».

«Сколько у него было радости в голосе, когда он мне звонил и рассказал, что выиграл бой! В конце ноября сын приехал первый раз в отпуск. Я увидела уже не того мальчишку, что провожала почти полтора года назад. Мой единственный сыночек стал совсем взрослым», — делится Наталья.

Дома парень побыл всего неделю и снова уехал. А в конце декабря позвонил родным и сказал, что приедет на Новый Год на целых две недели.

«Я была очень рада. Если бы только знать, что эти две недели последние, когда я видела сыночка живым! Он погиб 16 апреля, когда прикрывал колонну ребят на своем БМП. Он спас более 50 человек», — вздыхает мать о гибели единственного сына.

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