«Лес убивает много людей»: руководитель «ЛизаАлерт» рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются поисковики летом

С приходом лета увеличивается количество пропавших, которые ведут себя активнее, отправляются на природу без надлежащей экипировки. Уже без малого 13 лет поисковый отряд «ЛизаАлерт» помогает многим людям по всей России остаться в живых и вернуться к родственникам.

Руководитель организации Григорий Сергеев рассказал, с какими трудностями сталкиваются поисковики с приходом лета, теплой погоды и в связи с СВО. Он также объяснил, почему собирать грибы опаснее, чем их есть, и как нужно экипироваться для похода в лес.

Самые проблемные пропавшие

— Григорий Борисович, сейчас в связи с наступлением лета больше или меньше пропавших?

— С наступлением теплого сезона количество пропавших всегда возрастает. Самые пиковые цифры мы увидим к середине сентября. В Московском регионе пропадает одновременно более 100 человек в день. С каждой неделей ситуация будет усугубляться. В середине июля начнется ягодный сезон, потом грибной, и до середины сентября у нас будет очень серьезная нагрузка. Люди уходят в леса за дарами природы: грибами, ягодами и просто отдохнуть, одеваясь в шорты, футболки и в лучшем случае ветровки. А между тем МЧС иногда рассылает предупреждение, что ночью возможны заморозки. Это говорит о том, что те, кто ушел днем в плюс 23 и заблудился, ночью подвергся таким температурным испытаниям, которые далеко не каждый может перенести. Для многих подобная ночь является испытанием еще и из-за того, что одежда насквозь мокрая, потому что на каждой веточке, каждом листочке собирается роса, и любое движение ночью в лесу приводит к тому, что человек промокает. А если он не двигается, то замерзает.

Фото: [ Артем Геодакян/ТАСС ]

— Как избежать подобного печального исхода?

— Нужно планировать свой поход, думать о том, какие могут быть последствия. Жители Крайнего Севера, которые занимаются промыслом и часто сталкиваются с природной средой, никогда не выходят из дома, рассчитывая, что вернутся в течение двух часов. Они обязательно имеют с собой комплект теплой одежды и всего того, что может понадобиться для пережидания суток, а то и двух в резко изменившихся погодных условиях. А у нас в средней полосе, естественно, полное бесстрашие. Лес для людей — то же самое, что и парк. Если никто ничего не боится, происходят все те самые ужасные вещи, о которых мы говорим. Каждый год лес убивает очень много людей. В масштабах России — это тысячи жизней.

— Каков типичный портрет пропавшего: пол, возраст, род деятельности?

— Самая проблемная часть населения в этом плане — дети и пожилые люди. Жители среднего возраста зачастую сами в состоянии справиться с проблемой и вернуться самостоятельно, и они более выносливы. А пожилые не рассчитывают своих сил, и бывают вот такие плохие последствия, когда человек просто останавливается в лесу и больше идти не может.

«Не понимаем, где ставить точку»

— Труднее ли стало работать в последнее время в связи с СВО?

— У нас есть очень серьезная трудность. Если еще в прошлом году можно было успешно искать пропавших при помощи беспилотных летательных аппаратов, то в этом году на большей части территории России губернаторы ввели запрет на полеты БПЛА. Для поисковых нужд их разрешают, но приходится преодолевать различные сложности. Еще она проблема — на больших площадях неба отсутствует навигация. Таким образом действуют средства радиоэлектронной борьбы. Невозможно определить, где находится воздушное судно. Представьте, что вы в вертолете, и ваш мобильный телефон сообщает, что ни одна сеть не найдена. Это приводит к тому, что поисковый вертолет летит, как во времена Второй мировой войны, при помощи географических ориентиров: до трубы, далее вдоль реки… Мы предварительно тщательно изучаем маршрут. Но даже если обнаруживаем в лесном массиве пропавшего, то не можем поставить точку на навигаторе и отправить туда пеших спасателей. Просто не понимаем, где ставить эту точку. То есть представьте: над лесом висит вертолет, под ним человек, но обозначить его местоположение мы не можем. Пытаемся решить эту серьезную проблему. Других таких критических проблем у нас нет.

— А есть ли какие-либо трудности с необходимым оснащением?

— С этим есть серьезные трудности во всех регионах Российской Федерации, и в Московском регионе в том числе. Нам нужно огромное количество разного оборудования, которым мы пользуемся в поисках: носимые радиостанции, навигаторы, фонари и аккумуляторы для них, а также оборудование для организации штаба. Если поиск не заканчивается в течение пяти минут, длительно и эффективно работать помогают специальные штабные автомобили. На территории Московского региона достаточно много болот. Иногда для заброски группы или экстренной эвакуации пострадавшего нужны снегоболотоходы. Каждый такой аппарат сейчас стоит от семи млн рублей и более. Есть нужда у нас в беспилотных аппаратах, тепловизорах — каждый тепловизор стоит около четырех млн рублей.

Но главная нужда московского подразделения «ЛизаАлерт» — гараж. Круглосуточно доступная, теплая постройка максимально близко к Москве, с высотой въезда 3,5 метра и площадью от 300 метров. Сейчас вся наша техника стоит на улице, это очень затрудняет ее эксплуатацию и обслуживание.

Фото: [ Артем Геодакян/ТАСС ]

«Курящие люди живут дольше»

— Григорий Борисович, а как все-таки следует экипироваться для похода в лес?

— Запомните, что лучшие ягоды и грибы продаются в магазине. Так что не надо фантазировать, что в лесу вы соберете лучше. А если вы все-таки пошли в лес, важно помнить, что это не парк, а опасная среда. Когда вы волнуетесь, как бы не собрать гриб, который может вас отравить, вспомните, что на двух людей, которые погибнут в Московском регионе от отравления грибами, придется около 150 человек, которые не выйдут из леса и погибнут в ходе сбора грибов. Вот такая статистика. Кто-то из вашего окружения должен знать, куда вы пошли и когда вернетесь, и забить тревогу, если вас нет к этому сроку. Он должен набрать два телефона: 112 и номер «ЛизаАлерт» (8-800-700-54-52). В лес нужно надевать не зеленую камуфлированную одежду, а наоборот — яркую. Если у вас такой нет, нужно надеть яркую шапку, взять в руки яркий пакет, купить сигнальный жилет на заправке. Спасателям очень сложно найти человека в зеленом. С собой нужно взять спички и зажигалку и обязательно воду — не менее литра. К слову, у нас есть такая шутка: курящие люди живут дольше, потому что обеспечить себе костер — максимально продлить жизнь. На ногах должны быть непромокаемые ботинки, в рюкзаке или сумке должна лежать одежда, рассчитанная на похолодание. Ну и самое главное — заряженный мобильный телефон.

— Почему важно сообщить о пропаже человека как можно скорее?

— В летний сезон с каждым днем количество заявок в «ЛизаАлерт» будет расти, пока не станет запредельным. В конечном итоге нам придется выбирать тех, кто наиболее сильно нуждается в нашей помощи, потому что мы не можем эффективно вести поиски одновременно большого количества людей. Это очень неприятно, но ничего нельзя сделать. Предположим, потерялось 100 человек, а мы можем прямо сейчас отправиться на поиски 10 из них. И еще: если мы начинаем поиск в Московском регионе, в природной среде, в первый день пропажи человека, по статистике спасем 96 процентов людей. Это очень высокая цифра, которой практически нет в мире. А если начинаем поиск на третьи сутки, то найдем и спасем меньше половины пропавших.

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