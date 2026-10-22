В 1600 историях о реинкарнации нашли один повторяющийся признак: объяснить его пока не смогли

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Фото: [Медиасток.рф]

Исследователи нашли необычную закономерность в историях детей, которые якобы помнили события из прошлой жизни, пишет ScienceAlert со ссылкой на работу Университета Вирджинии в журнале Psychology of Consciousness. Если человек, с которым ребенка связывали такие воспоминания, погибал внезапно, между его смертью и рождением ребенка в среднем проходило меньше времени.

Авторы изучили 1678 случаев, собранных с 1960-х годов. В них исследователям удавалось найти конкретного умершего человека, чья биография частично совпадала с рассказами ребенка. Для 1319 случаев удалось определить и временной промежуток между смертью и рождением.

В среднем он составлял 16 месяцев. После полностью неожиданной смерти — например, аварии или внезапного заболевания — медианный срок снижался до 12 месяцев, тогда как после ожидаемой смерти составлял около 21 месяца.

Связь сохранялась даже после учета религиозных взглядов семей, знакомства между ними и точности рассказов детей. Однако эффект был небольшим: обстоятельства смерти объясняли лишь около 2–3% различий во времени.

Авторы подчеркивают, что работа не доказывает существование реинкарнации. Это наблюдательная закономерность, для которой пока нет понятного объяснения, поэтому исследователи считают, что ее стоит изучать дальше.

иностранная пресса

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