«Он голоден до футбола»: тренер «Галатасарая» назвал главную черту Батракова

21-летний футболист этим летом перебрался в турецкий клуб. Батраков отметился голами в двух матчах Лиги чемпионов подряд — с «Барселоной» и «Лиллем». В победной (4:2) игре с французским клубов россиянин еще и запустил голевую атаку для Виктора Осимхена.

«Батраков — хороший командный игрок. Он голоден до футбола. Это, на мой взгляд, очень важно. Он голоден до успеха. У него есть волнение от Лиги чемпионов. У него есть желание добиться успеха. Он страстный игрок. Это одна из самых важных вещей в футболе», — сказал Бурук.

Специалист отметил нацеленность Батракова на ворота и умение отдать последний голевой пас. Бурук выразил уверенность, что эффективность футболиста будет расти по мере налаживания взаимопонимания с партнерами.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как прошли матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.