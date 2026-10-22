«Он голоден до футбола»: тренер «Галатасарая» назвал главную черту Батракова
Тренер «Галатасарая» Бурук о Батракове: «Он страстный игрок, голоден до успеха»
Фото: [ФК «Галатасарай»]
Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о российском полузащитнике команды Алексее Батракове.
21-летний футболист этим летом перебрался в турецкий клуб. Батраков отметился голами в двух матчах Лиги чемпионов подряд — с «Барселоной» и «Лиллем». В победной (4:2) игре с французским клубов россиянин еще и запустил голевую атаку для Виктора Осимхена.
«Батраков — хороший командный игрок. Он голоден до футбола. Это, на мой взгляд, очень важно. Он голоден до успеха. У него есть волнение от Лиги чемпионов. У него есть желание добиться успеха. Он страстный игрок. Это одна из самых важных вещей в футболе», — сказал Бурук.
Специалист отметил нацеленность Батракова на ворота и умение отдать последний голевой пас. Бурук выразил уверенность, что эффективность футболиста будет расти по мере налаживания взаимопонимания с партнерами.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как прошли матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.