Линара Самединова рассказала о планах и развитии Молодежного парламента

Недавно в Московской областной Думе прошло первое заседание Молодежного парламента нового созыва. Участники обсудили планы работы структуры, поговорили о миссии и целях. О том, что собой представляет этот важный орган, взаимодействии с Мособлдумой, итогах и перспективах рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

– Что собой представляет Молодежный парламент и для чего он создан?

– Как депутат не могу не процитировать закон. Московский областной молодежный парламент (МОМП) – это постоянный совещательный и консультативный орган представителей молодежи Подмосковья. Это площадка для самореализации и продвижения молодежных инициатив, разработки проектов, направленных на улучшение качества жизни. Проще говоря, Молодежный парламент – это главное связующее звено между молодежью, депутатами и подмосковным правительством. Именно молодые парламентарии, слыша своих сверстников, могут донести ту или иную идею до старших наставников и, получив совет, вернуться уже с вариантами реализации к товарищам. Такой надежный и, я уверена, долговечный механизм.

– Как сейчас выстроена работа Московского областного молодежного парламента с Мособлдумой?

– У Молодежного парламента в Мособлдуме есть кураторы – заместитель председателя Олег Рожнов и профильный комитет. Наша главная задача – направлять ребят, подсказывать им, как правильно выстроить работу, а главное, помогать в реализации их инициатив.

Мы также включаем молодых парламентариев в нашу ежедневную деятельность, приглашаем поучаствовать в заседаниях комитетов, в обсуждении тем повестки дня.

Молпарламент всегда на связи с депутатами: помогает в проведении приемов и мероприятий. Также молодые люди разрабатывают собственные предложения в соответствии с региональной повесткой.

– За время работы созывов МОМП были ли какие-то интересные инициативы, которые законодательно претворены в жизнь?

– Московский областной молодежный парламент работает уже 13 лет. За это время им было разработано 49 законодательных инициатив. Расскажу о самой знаковой. В 2015 году молодые парламентарии обратились к председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову с инициативой запретить реализацию порошкового алкоголя на территории Подмосковья. После доработок законопроекта в декабре 2018 года в третьем чтении правительство Российской Федерации решило запретить продажу сухого алкоголя по всей России.

Кроме того, Молодежным парламентом реализованы десятки проектов. Например, именно по его инициативе состоялся конкурс на выявление и поддержку талантливой, политически активной молодежи «Я – лидер Подмосковья». В нем приняли участие свыше 800 человек.

– Какие изменения произошли в законодательстве о формировании МОМП?

– В этом году мы приняли закон, которым расширили возможности МОМП. Теперь его членами могут быть представители, выдвинутые не только муниципалитетами, но и молодежными общественными объединениями.

Скажу честно, кандидатов мы отбирали очень тщательно. Для этого была сформирована комиссия, в которую вошли депутаты Мособлдумы, представители Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

– Получается, новый созыв МОМП сильно преобразился?

– Да, мы провели полную перезагрузку. В итоговый состав вошли самые идейные и инициативные: ребята с горящими глазами, которые готовы предлагать и реализовывать.

В новый созыв вошли 51 представитель от муниципалитетов и четверо – от региональных молодежных организаций. Это сотрудники администраций, молодежных центров, работники сфер культуры и образования. МОМП заметно омолодился, средний возраст парламентария – 24 года.

Были разработаны основные 10 принципов работы парламента. Они основаны на принципах команды губернатора, но есть и свои, молодежные. Например, «Результат рулит». Отличный принцип, следуя которому нужно достигать всех поставленных целей.

У парламента появился свой символ – стилизованная матрешка. Это тоже важная часть бренда, которая может заметно повысить узнаваемость организации.

– В конце ноября прошел Форум молодежного парламентаризма. Что происходило на мероприятии? Какие планы наметили?

– Это был первый форум в истории Молодежного парламента. Молодых парламентариев познакомили с работой Мособлдумы, организовали разговоры с представителями власти. Беседы прошли, как говорят, в формате «без галстуков». И молодежь показала себя с лучшей стороны. Ребята не стеснялись, задавали острые и важные вопросы. Такого иногда очень не хватает.

Мы, со своей стороны, постарались донести до них, что помочь всем и сразу невозможно. Молодые парламентарии должны заниматься именно молодежной политикой, менять к лучшему жизнь своих сверстников, потому что они часто молчат о своих проблемах.

Еще на форуме разработали пять основных спецпроектов, которыми парламент займется уже в ближайшее время.

– Расскажете о спецпроектах подробнее?

– Это спецпроекты – «День дублера», «По коридорам власти», «Законотавр», «Парламентский университет» и «Острый вопрос депутату». У каждого проекта своя концепция и свои цели.

Суть «Дня дублера» в том, что члены Молодежного парламента на один день перевоплотятся в сотрудников администраций. Они примут участие во встречах и совещаниях, познакомятся с подходами руководителей к принятию решений и узнают механизмы контроля выполнения задач и поручений.

«По коридорам власти» – это серия экскурсий по зданию Мособлдумы для школьников. Для любого лидера важно непрерывно учиться и приобретать новые навыки. С этой задачей призван справиться просветительский проект «Парламентский университет». Члены Молодежного парламента будут на регулярной основе посещать обучающие мероприятия и знакомиться с молодежью со всей России.

«Острый вопрос депутату» – это проект, предполагающий новый формат общениямолодежи с депутатами Мособлдумы. Проект выведет степень доверия молодежи к депутатскому корпусу на новый уровень. Задать «острый вопрос депутату» можно будет прямо во время совместной экскурсии по городу или посещения одного из знаковых мест Подмосковья.

Последний, пятый проект, разработанный молодыми парламентариями во время форума, – молодежный конкурс «Законотавр». Участникам конкурса предстоит снять короткометражные фильмы о деятельности Мособлдумы и простым языком рассказать о законах, которые принимаются в Московской области.

Все проекты направлены на знакомство молодых людей с деятельностью Мособлдумы и правительства Московской области. Реализация проектов планируется в тесном сотрудничестве с депутатами.