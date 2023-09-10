«Лишь ползу и существую»: мать погибшего бойца СВО рассказала, как воспитала героя

О таких, как Александр Селянкин говорят: он совершил подвиг ценою в жизнь. На примере его боевого пути будут воспитываться настоящие патриоты нашей страны. О потерях всегда говорить больно, но когда из жизни уходят совсем молодые ребята, то это тяжело вдвойне.

У тех, кто открывал «Парту Героя» в чувашском селе Атнары, где учился герой, в горле стоял ком, а глаза слезились. Слушая трогательные воспоминания друзей об Александре, каждый вспоминал свое. Нелегко перенести боль и тяжелую утрату, а особенно матери — Галине Сергеевой.

Единственный мужчина в семье

Сергеева отмечает, что ее сын был очень способным мальчиком, все у него получалось хорошо и с легкостью.

«Саша был трудолюбивым, безотказным, светлым, спокойным, безобидным и притом — душой компании. С отцом ему не повезло и с отчимом тоже, так что воспитала я его одна», — делится Галина с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так получилось, что женщина родила в молодости, и отец не принял сына. Мальчик рос спокойным и развивался хорошо. По словам Галины, будто куда-то торопился: и зубки рано прорезались, и ходить быстро научился. Когда ему было пять лет, мама вновь вышла замуж.

«Новый супруг обещал стать хорошим отцом, но со временем начал попрекать куском хлеба. Все заботы о воспитании сына были на мне. И Саша стал опорой для меня. Он был очень сильным. Я работала дояркой, и сын ходил на ферму мне помогать. По хозяйству тоже все умел делать: и мужские, и женские дела», — рассказывает Сергеева.

В школу Саша пошел в шесть лет. Быстро схватывал уроки. Любил математику и физику и занимался спортом. В детстве любил играть в шахматы и шашки, футбол и волейбол. В классе был самым крупным ребенком. При этом и мама, и все друзья знали, как вкусно он умел готовить. Когда парень закончил школу, отчим умер. Он выпивал и неудачно упал, и с того момента Саша остался единственным мужчиной в семье.

Фото: [ из личного архива Татьяны Сергеевой ]

Молодой энергетик

В 2014 году, когда Саше было 17 лет, он поступил в ЧГУ имени И.Н. Ульянова на факультет энергетики и электротехники. Во время учебы в бакалавриате парень проходил производственную практику на «Чебоксарском электроаппаратном заводе», а потом Селянкин поступил в магистратуру по тому же направлению.

«Из их класса из мальчиков только он закончил магистратуру и еще три девочки. Вот сижу и смотрю фото и видео, которые отправили его друзья. Везде внимание только на нем, как будто он один. Везде одна фамилия слышна: «Селянкин, Селянкин, Селянкин». Значит, действительно его уважали», — делает вывод Галина.

С февраля 2020 года парень устроился работать в водоканал города Чебоксары на должность электрика. Но уже в июле заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Александр стал инструктором штаба, и в декабре этого же года мотострелок Селянкин получил очередное воинское звание младшего сержанта.

«Его фотографию даже размещали на доске почета отличников караульной службы. А на СВО он попал с самого начала, был командиром отделения БМП, и уже 21-го марта 2022 года мой сын погиб, когда ВСУ напали на колонну наших солдат под городом Тростянец Сумской области», — вздыхает убитая горем мать.

За проявленный героизм при исполнении воинского долга указом президента Александра посмертно наградили орденом Мужества. В сентябре 2022 года в родной школе бойца состоялось открытие «Парты Героя» в память об отважном выпускнике. Саше Селянкину навечно останется 25 лет.

«Время проходит, и многие забудут моего сына или уже забыли, но не я. Саша был для меня надежным крылом. А сейчас я, как птица без крыла, не могу летать, лишь ползу и существую. Нет смысла двигаться вперед, ведь сын для меня был маяком, светом на горизонте. И вдруг все погасло и рухнуло в один миг», — утирает слезы Галина.

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