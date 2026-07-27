«Листья желтеют снизу или сверху?»: редкая примета 28 июля на приход осенней сырости

28 июля — переломный момент лета, когда ночи становятся все холоднее, а в воздухе начинает ощущаться приближение осени. В этот период природа дает человеку самые точные подсказки о том, каким окажется август и когда ждать первых заморозков.

Многие дачники и любители отдыха на свежем воздухе наблюдают за поведением животных, состоянием растений и утренними осадками, чтобы составить точный прогноз погоды без помощи приборов.

Коротко: главное о дне

Ясный и сухой день 28 июля предвещает мягкое, теплое и солнечное начало осени.

Отсутствие росы на траве с утра — верный знак близкого и затяжного ливня.

Поведение грачей, ласточек и личинок насекомых безошибочно указывает на похолодание.

По желтизне кроны берез и лип судили о сроках наступления первых осенних холодов.

Главные природные приметы на 28 июля

В этот день было принято с самого раннего утра наблюдатель за состоянием атмосферы, травой и облаками.

Если утром 28 июля на траве выпала обильная, крупная роса — день порадует сухой, ясной и солнечной погодой.

Если росы с утра нет вовсе и трава остается сухой — во второй половине дня или к вечеру обязательно прольется дождь.

Если с утра над низинами стелется густой туман, который быстро рассеивается с восходом солнца — впереди ждет период устойчивого тепла.

Если во время дождя слышен гулкий, непрерывный гром — скорый ливень сменится прохладным ветром.

Что предсказывает поведение птиц и насекомых

Живая природа мгновенно реагирует на колебания атмосферного давления и влажности воздуха.

Если грачи собираются в большие стаи и с шумом кружат над полями — в скором времени установится прохладная погода.

Если ласточки и стрижи летают совсем низко над самой водой — быть дождю и сильному ветру.

Если кузнечики вечером громко трещат — ближайшие дни будут сухими, жарко-июльскими и безветренными.

Если муравьи спешно заделывают входы в муравейник — ждите затяжного дождя с понижением температуры.

Приметы на урожай и будущую осень

По состоянию деревьев и заготовкам судили о том, какими будут предстоящие месяцы.

Если к 28 июля липа или береза начинает активно желтеть снизу — осень придет ровно в свой срок, а если сверху — холода настанут раньше обычного.

Если в лесу уродилось много темно-синей черники и брусники — предстоящая зима окажется суровой и морозной.

Если день 28 июля выдался сухим и теплым, то и весь август порадует хорошей погодой для сборки урожая и заготовок.

Какая погода будет завтра

На следующий день, 29 июля, природа продолжит свой привычный летний ход. Если утренние туманы рассеиваются быстро, конец июля порадует комфортным теплом, идеальным для садово-огородных дел, заготовки ягод и отдыха на свежем воздухе.