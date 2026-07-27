В Жуковском на 80% завершили капремонт дошкольного отделения школы №15

На улице Гагарина, 44 в Жуковском продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы №15, строительная готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 45 человек и пять единиц техники. Они ведут фасадные работы, отделку, монтаж инженерных сетей, благоустройство прилегающей к детскому саду территории. Площадь учреждения составляет более 1,7 тыс. кв. м, в нем обновят фасад и кровлю, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех внутренних помещениях, прилегающую территорию благоустроят. Ремонт завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.